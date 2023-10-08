Вистачить на 2 роки: Байден пропонує надати Україні $100 млрд, - ЗМІ

Президент США Джо Байден запропонує Конгресу надати Україні найбільший пакет військової допомоги в розмірі 100 млрд доларів. Допомоги має вистачити приблизно на 2 роки.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як пише видання, Байден хоче вирішити проблему фінансової допомоги Україні до наступних виборів президента США у листопаді наступного року, оскільки деякі представники Республіканської партії виступають проти подальшої підтримки Києва.

Тому Білий дім розробляє плани звернення до Конгресу з проханням виділити найбільший пакет фінансування зброї та гуманітарної допомоги на тлі побоювання, що триваючі суперечки щодо витрат можуть завдати шкоди президенту на виборах наступного року.

Розмір пакета, за словами американських чиновників, може сягати 100 млрд доларів.

Джерела The Telegraph повідомили, що ідею "найбільшого пакету" рішуче підтримують багато чиновників в адміністрації Байдена.

"Прихильники України хочуть, щоб це був однозначний великий законопроект, що дозволить забезпечити фінансування Києва і закрити це питання до наступних президентських виборів у США", - підкреслює співрозмовник видання.

Фінансова допомога Україні від США

Нагадаємо, наступного тижня адміністрація президента США може оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, використовуючи кошти, які з’явилися в Пентагону завдяки багатомільярдній бухгалтерській помилці - завищення вартості раніше поставленої зброї.

Адміністрація Байдена також розглядає можливість використання грантової програми Держдепартаменту для надсилання Україні додаткової військової допомоги.

Допомога США Україні може частково залежати від того, хто обійме посаду спікера Палати представників після того, як республіканець Кевін Маккарті був усунений з цієї посади. Деякі з його можливих наступників рішуче підтримують допомогу Києву, а інші виступають категорично проти.

Натомість у Білому домі впевнені, що Конгрес збереже двопартійну підтримку щодо продовження допомоги України та ухвалить необхідне законодавство навіть попри заміну спікера в Палаті представників.