Япония возобновляет работу посольства в Киеве

В связи с улучшением ситуации с безопасностью Япония возобновила работу своего посольства в Киеве в среду, 5 сентября, после семимесячного закрытия из-за вторжения России в Украину. Об этом сообщает издание Kyodo News+ со ссылкой на японский МИД.

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В ведомстве отмечают, что восстанавливая посольство, Япония стремится улучшить координацию с другими странами G7 в сфере помощи Украине в восстановлении пострадавших от войны объектов. Шесть других членов G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и США) уже вернули свои посольства в Киев.

При этом посольство возобновило работу с минимальным количеством работников из соображений безопасности. Поэтому консульские услуги и дальше будут предоставляться в посольстве Японии в Варшаве и его отделе связи в польском городе Жешув, где правительство поддерживает граждан Японии, проживающих в Украине.

В настоящее время деятельность посольства в Киеве будет ограничена сбором информации, а также связью и координацией с Украиной и другими государствами.

Напомним, посольство США открылось в Киеве еще в мае. В столице Украины начали активно возвращаться дипломаты других государств после освобождения Киева и Киевской области от оккупантов.

Так, Израиль возобновил работу своего посольства в Киеве 17 мая после эвакуации из-за угрозы широкомасштабного вторжения РФ, а 14 мая работу в Киеве возобновило посольство Румынии .