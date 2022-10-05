Японія відновлює роботу посольства у Києві

У зв'язку з покращенням ситуації з безпекою Японія відновила роботу свого посольства в Києві в середу, 5 вересня, після семимісячного закриття через вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє видання Kyodo News+ з посиланням на японське МЗС.

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У відомстві зазначають, що, відновлюючи посольство, Японія прагне покращити координацію з іншими країнами G7 в сфері допомоги Україні у відбудові постраждалих від війни об'єктів. Шість інших членів G7 (Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та США) вже повернули свої посольства до Києва.

При цьому посольство відновило роботу з мінімальною кількістю працівників з міркувань безпеки. Через це консульські послуги й надалі надаватимуться в посольстві Японії у Варшаві та його відділі зв’язку в польському місті Жешув, де уряд підтримує громадян Японії, які проживають в Україні.

На даний момент діяльність посольства в Києві буде обмежена збором інформації, а також зв’язком і координацією з Україною та іншими державами.

Нагадаємо, посольство США відкрилося у Києві ще в травні. Загалом до столиці України почали активно повертатись дипломати інших держав після звільнення Києва та Київської області від окупантів.

Так, Ізраїль відновив роботу свого посольства в Києві 17 травня після евакуації через загрозу широкомасштабного вторгнення РФ, а 14 травня роботу в Києві відновило посольство Румунії .