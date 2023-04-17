Запрет Польшей и Венгрией агроимпорта грозит беспошлинной торговле Украины с ЕС

В среду послы ЕС должны проголосовать за продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2024 года. Это решение должно быть принято без проблем, но запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, введенный Польшей и Венгрией, усложняет ситуацию.

Пять-шесть стран не могут заблокировать постановление ЕС о расширении беспошлинной торговли с Украиной, поскольку действует мажоритарное голосование, однако оппозиция некоторых стран была бы очень неблагоприятна для имиджа ЕС из-за солидарности с Украиной, сообщает RMF FM.

Страны, столкнувшиеся с избытком сельскохозяйственной продукции из Украины, уже включали тревожный сигнал более двух недель назад. 30 марта на заседании Комитета по торговой политике (TPC), который дал свое мнение по поводу решения о продолжении беспошлинной торговли, Польша, Болгария, Венгрия, Словакия, Румыния и Нидерланды высказали свои оговорки.

"Трудно представить, что Польша согласится продлить беспошлинную торговлю на год, поскольку она ее только что заблокировала", - сказал дипломат ЕС.

Сообщается, что у украинской стороны есть еще время на переговоры до среды, кроме того ЕС должен представить предложение, чтобы предотвратить ухудшение ситуации, а не сделать его еще более неудобным.

Представители стран-членов Европейского Союза на этой неделе обсудят решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины.

Напомним, что правительство Венгрии заявило о введении запрета на ввоз зерна из Украины и связало его с ранее принятыми подобными действиями со стороны Польши и Словакии.