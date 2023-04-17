Заборона Польщею та Угорщиною агроімпорту загрожує безмитній торгівлі України з ЄС

У середу посли ЄС мають проголосувати за продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2024 року. Це рішення моло би бути прийняте без проблем, але заборона на імпорт української сільськогосподарської продукції, введена Польщею та Угорщиною, ускладнює ситуацію.

П'ять-шість країн не можуть заблокувати постанову ЄС про розширення безмитної торгівлі з Україною, оскільки діє мажоритарне голосування, проте опозиція деяких країн була б дуже несприятливою для іміджу ЄС через солідарність з Україною, повідомляє RMF FM

Країни, які зіткнулися з надлишком сільськогосподарської продукції з України, вже вмикали тривожний сигнал понад два тижні тому. 30 березня на засіданні Комітету з торговельної політики (TPC), який дав свою думку щодо рішення про продовження безмитної торгівлі, Польща, Болгарія, Угорщина, Словаччина, Румунія та Нідерланди висловили свої застереження.

"Важко уявити, що Польща погодиться продовжити безмитну торгівлю на рік, оскільки вона її щойно заблокувала", - сказав дипломат ЄС.

Повідомляється, що в української сторони є ще час на переговори до середи, крім того ЄС має представити пропозицію, щоб, запобігти погіршенню ситуації, а не зробити її ще більш незручною.

Представники країн-членів Європейського Союзу цього тижня обговорять рішення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та інших продуктів харчування з України.

Нагадаємо, що уряд Угорщини заявив про запровадження заборони на ввезення зерна з України та пов'язав його з раніше ухваленими подібними рішеннями з боку Польщі та Словаччини.