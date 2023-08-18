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Требование ЕС. Зеленский подписал закон об отборе судей Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий отбор кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины.
Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения к гражданам 17 августа.
"Только что подписал один из ключевых законов, которые Украине необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом о вступлении нашего государства. Открытие переговоров – уже в этом году. Закон, гарантирующий прозрачный, профессиональный и добродетельный отбор судей Конституционного Суда. Наше государство еще на шаг ближе к вступлению в Евросоюз", — сказал гарант.
Он подчеркнул, что благодаря этому закону Украина стала еще на шаг ближе к членству в Евросоюзе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Хотя президент не уточняет название и номер законопроекта, очевидно, речь идет о законопроекте №9322 об уточнении положений о конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины. Рада поддержала документ 27 июля.
Закон вносит изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины, Регламент Верховной Рады Украины, законы Украины "О Конституционном Суде Украины", "О правовом режиме военного положения".
Вступление Украины в ЕС - задачи и сроки
Европейский совет решил предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского союза в июне 2022 года.
В правительстве утверждают, что Украина почти на 80% выполнила обязательства, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом. Однако недавно вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина предупредила, что до октября Украина не сможет полностью выполнять все семь рекомендаций ЕС, предоставленных Киеву для начала переговоров о вступлении.
Прогнозируется, что Украина станет членом ЕС в 2029 году.
Источник фото: ua.depositphotos.com