Вимога ЄС. Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України.

Про це голова держави повідомив під час вечірнього звернення до громадян 17 серпня.

"Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду. Наша держава ще на крок ближча до вступу у Євросоюз", — сказав гарант.

Він підкреслив, що завдяки цьому закону Україна стала ще на крок ближче до членства в Євросоюзі.

Хоча президент не уточнює назву на номер законопроєкту, очевидно йдеться про законопроєкт №9322 про уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України. Рада підтримала документ 27 липня.

Закон вносить зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, Регламенту Верховної Ради України, законів України "Про Конституційний Суд України", "Про правовий режим воєнного стану".

Вступ України в ЄС — завдання та терміни

Європейська рада вирішила надати Україні статус кандидата у члени Європейського союзу в червні 2022 року.

В уряді стверджують, щот Україна майже на 80% виконала зобов’язання, передбачені Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Проте нещодавно віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина попередила, що до жовтня Україна не зможе повністю виконувати всі сім рекомендацій ЄС, наданих Києву для початку переговорів про вступ.

Прогнозується, що Україна стане членом ЄС у 2029 році.

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