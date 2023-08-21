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Зеленский прибыл в Грецию: с кем планирует встретиться и что обсудить
Президент Украины Владимир Зеленский продолжил свое дипломатическое турне. Глава государства во второй половине дня 21 августа прибыл в Грецию, где запланировал ряд встреч.
Об этом гарант сообщил во время вечернего обращения к гражданам Украины.
Что Зеленский запланировал в Греции
"Повестка дня – все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме", — сказал президент.
Глава государства встретится с президентом Екатериной Сакелларопулу, а также рассчитывает на основательные переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Зеленский примет участие в саммите Украина – Балканы. В ходе мероприятия состоится совместная встреча с лидерами балканских стран. Темы переговоров: координация европейской и евроатлантической интеграции, оборонное сотрудничество, безопасность.
Он также анонсировал и встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.
F-16 и другое оружие — результаты поездки Зеленского в ЕС
По итогам визита в Швецию 19 августа Зеленский заявил, что украинские пилоты уже начали овладевать истребителями JAS 39 Gripen. На следующий день, 20 августа, он отправился в Нидерланды. В тот же день Амстердам сообщил о передаче Украине F-16, но страна еще не определилась с количеством.
Дания, которую также посетил Зеленский, решила предоставить Киеву 19 истребителей F-16.