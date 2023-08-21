Зеленський прибув до Греції: з ким планує зустрітися та що обговорити

Президент України Володимир Зеленський продовжив своє дипломатичне турне. Голова держави в другій половині дня 21 серпня прибув до Греції, де запланував низку зустрічей.

Про це гарант повідомив під час вечірнього звернення до громадян України.

Що Зеленський запланував у Греції

"Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", — сказав президент.

Голова держави матиме зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, а також розраховує на ґрунтовні переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом і грецькою делегацією.

Зеленський візьме участь у саміті Україна - Балкани. Під час зоходу відбудеться спільна зустріч з лідерами балканських країн. Теми переговорів: координація європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонна співпраця, безпека.

Він також анонсував зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

F-16 та інша зброя — результати поїздки Зеленського до ЄС

За підсумками візиту до Швеції 19 серпня Зеленський заявив, що українські пілоти вже почали опановувати винищувачі JAS 39 Gripen. Наступного дня, 20 серпня, він поїхав до Нідерландів. Того ж дня Амстердам повідомив про передачу Україні F-16, але країна ще не визначилася з кількістю.

Данія, яку також відвідав Зеленський, вирішила надати Києву 19 винищувачів F-16.