Еще один банк присоединился к государственной программе "єОселя"

К программе "єОселя" присоединился Банк Кредит Днепр – он стал 8-м банком-партнером, с которым можно оформить ипотеку в приложении "Дія".

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Об этом сообщила пресс-служба компании Укрфинжилье.

Отмечается, что Укрфинжилье и Банк Кредит Днепр заключили генеральное соглашение и договоры о сотрудничестве.

По словам главі правления Укрфинжилья Евгения Мецгера, присоединение уже восьмого банка-партнера расширит возможности граждан выбирать самые удобные для себя условия кредитования в рамках "єОселя".

"Мы постоянно совершенствуем программу и работаем, чтобы выбор банков и жилья становился шире и доступнее для потенциальных участников "єОселя". С сегодняшнего дня при подаче заявки в "Дію" уже можно выбрать банк Кредит Днепр", - добавил Мецгер.

Таким образом, теперь кредитование по "єОселя" возможно через восемь банков-партнеров: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.

Добавим, что 97% всех выданных кредитов приходится на 3 банка: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) и Укргазбанк (23%).

Заявки на получение кредита и сертификатов по программе можно подать через портал и приложение "Дія", что делает процесс максимально доступным и удобным.

Напомним, государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк, являющиеся лидерами по ипотечному кредитованию в рамках государственной программы "єОселя", заключили договоры с рядом областных военных администраций и местными властями о частичной компенсации ставки, преимущественно на 3 процентных пункта. Также недавно стало известно, что Черновицкая область будет полностью компенсировать процентную ставку для военных по ипотеке "єОселя".

О программе "єОселя"

Программа доступного ипотечного кредитования "єОселя" работает в Украине с октября 2022 года. По состоянию на конец марта 8549 семей приобрели собственное жилье по программе более чем на 13,1 млрд гривен. Большинство из них – 5165 – это военнослужащие и силовики. Больше всего кредитов выдано в Киевской области – 2294, и в Киеве – 1523.

В то же время с начала работы программы украинцы приобрели 2 415 объектов недвижимости первой продажи. Эта цифра включает в себя готовое новое жилье и квартиры на стадии строительства от аккредитованных застройщиков.

1 марта Кабинет министров Украины принял порядок использования средств для Укрфинжилья и программы "єОселя" на 2024 год. Для финансирования программ выделено около 1,5 миллиарда гривен.

Программу "єОселя" реализуют Министерство экономики Украины совместно с Минцифрой и Укрфинжильем.

Фото: ua.depositphotos.com