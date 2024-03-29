Ще один банк приєднався до державної програми "єОселя"

До програми "єОселя" приєднався Банк Кредит Дніпро – він став 8-м банком-партнером, з яким можна оформити іпотеку в застосунку "Дія".

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Про це повідомила пресслужба компанії Укрфінжитло.

Зазначається, що Укрфінжитло та Банк Кредит Дніпро уклали генеральну угоду та договори про співробітництво.

За словами голови правління Укрфінжитла Євгена Мецгера, приєднання вже восьмого банку-партнера розширить можливості громадян обирати найзручніші для себе умови кредитування в рамках "єОселі".

"Ми постійно удосконалюємо програму і працюємо, аби вибір банків і житла ставав ширше та доступніше для потенційних учасників "єОселі". Відсьогодні при подачі заявки в "Дії" вже можна обрати банк Кредит Дніпро", – додав Мецгер.

Таким чином, відтепер кредитування по "єОселі" можливе через вісім банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.

Додамо, що 97% від усіх виданих кредитів припадає на 3 банки: Ощадбанк (44%), Приватбанк (30%) та Укргазбанк (23%).

Заявки на отримання кредиту та сертифікатів за програмою можна подати через портал та застосунок "Дія", що робить процес максимально доступним і зручним.

Нагадаємо, державні ПриватБанк, Ощадбанк і Укргазбанк, які є лідерами з іпотечного кредитування в рамках державної програми "єОселя", уклали договори з низкою обласних військових адміністрацій і місцевою владою про часткову компенсацію ставки, переважно на 3 відсоткові пункти. Також нещодавно стало відомо, що Чернівецька область буде повністю компенсувати відсоткову ставку для військових за іпотекою "єОселя".

Про програму "єОселя"

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" працює в Україні з жовтня 2022 року. Станом на кінець березня 8 549 родин придбали власне житло за програмою на понад 13,1 млрд гривень. Більшість з них – 5165 – це військовослужбовці та силовики. Найбільше кредитів видано у Київській області – 2294 та Києві – 1523.

Водночас з початку роботи програми українці придбали 2 415 об’єктів нерухомості першого продажу. Ця цифра включає готове нове житло та квартири на стадії будівництва від акредитованих забудовників.

1 березня Кабінет міністрів України ухвалив порядок використання коштів для "Укрфінжитла" та програми "єОселя" на 2024 рік. Для фінансування програм виділено майже 1,5 мільярда гривень.

Програму "єОселя" реалізують Міністерство економіки України спільно з Мінцифрою та Укрфінжитлом.

Фото: ua.depositphotos.com