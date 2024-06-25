Каждый украинец может поучаствовать в приватизации двух отелей в Киеве: стартовый взнос от 4 000 грн

Инвестиционная REIT-компания Inzhur запустила план народной приватизации двух гостиниц в историческом центре Киева на Майдане Незалежности. Inzhur Hotel – новый фонд, который уже готов объединять тысячи украинцев и предоставляет возможность каждому совладать топовой столичной недвижимостью.

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Об этом сообщает пресс-служба Inzhur.

Отмечается, что у Inzhur Hotel и его инвесторов две цели, обе — большая государственная доходная недвижимость, которую можно отнести к элитной из-за ее расположения.

Отель "Казацкий ". Уже известна дата аукциона и стартовая цена: это 18 июля 2024 года и 155 млн грн.

Отель "Украина" . ФГИУ в скором времени объявит дату аукциона. Inzhur ранее уже официально подтверждал свое участие в нем.

Отели расположены на киевском Майдане Незалежности, а их здания — одни из самых известных в столице.

Это функционирующие отели в уникальном месте – там, где происходили исторические события. Сейчас у общества есть реальный шанс инвестировать в самое сердце Киева, и сделать это может каждый. Когда речь идет о таких возможностях, нельзя оставаться в стороне – именно поэтому мы открыли фонд Inzhur Hotel”, - отмечает Андрей Журжий, основатель и СЕО Inzhur.

Он добавил, что в будущем обе гостиницы получат современный ремонт и увеличат свой туристический потенциал.

Стратегия и условия

Одна из ключевых особенностей Inzhur Hotel – шанс для инвесторов на совладение элитной бизнес-недвижимостью в центре Киева с доступным уровнем входа в инвестицию:

Минимальная инвестиция – от 4 000 гривен (или 4 инвестиционных сертификата), а минимальное доинвестирование – вообще от 1 000 гривен (или 1 инвестиционный сертификат).

Прогнозируемая средняя годовая доходность фонда Inzhur Hotel за 10 лет – 10% в долларах США.

По желанию инвестора время выхода из фонда к аукциону — 1 день.

Просто сейчас инвесторы Inzhur Hotel сосредоточены на одном объекте, который уже выставлен на аукцион - гостиница "Казацкая".

" Это очень перспективный объект за разумную стартовую цену, которую можно собрать даже за то небольшое время, которое осталось до аукциона" , - объясняет Андрей Журжий. - После победы в аукционе он пройдет через вынужденный капитальный ремонт, во время которого не будет приносить дивидендов. – но после него потенциал места и повышение уровня гостиницы будут отлично работать на инвесторов” .

Фонд Inzhur Hotel уже доступен для инвестирования на официальном сайте компании.

Про Inzhur

Inzhur – первая инвестиционная компания Украины, работающая по модели REIT. Эта бизнес-модель позволяет малым инвесторам совместно владеть крупными объектами недвижимости: компания управляет объектом, а инвесторы становятся его совладельцами и получают ежемесячную прибыль от арендных выплат. Текущие показатели: Inzhur успешно запустил 7 фондов, ценные бумаги 4 из них уже раскуплены на 100%; компания располагает 1,76 млрд. грн. активов в управлении, 140,6 млн. грн. выплаченных дивидендов и 5905 совладельцев.

Об отелях

Отель "Казацкий" является трехзвездной гостиницей, расположенной в центре Киева. Восьмиэтажный отель состоит из 126 номеров для посетителей, а также имеет развитую инфраструктуру.

В отеле есть собственный ресторан, кафе, парковка и пять залов для проведения конференций, банкетов и других мероприятий. Из некоторых комнат открывается необычайный вид на центральную площадь Киева.

Отель начали строить в 1979 году и завершили в 1983 году. После ввода в эксплуатацию он находился в ведении Министерства обороны СССР, а затем принадлежал Министерству обороны Украины.

Кабинет Министров Украины передал в управление Фонда госимущества гостиница "Казацкая" в феврале 2024 года.

Отель "Украина" является первым высотным сооружением в Киеве. Он был открыт 28 сентября 1961 под названием "Москва".

Отель был переименован в 2001 году по случаю 10-летия независимости Украины. В феврале 2014 года из этого отеля вели стрельбу по протестующим на Майдане.

В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче государственного предприятия "Отель Украина" в Киеве, которое находилось в управлении Государственного управления делами, в сферу управления Министерства инфраструктуры. Последнее искало для гостиницы инвестиции за границей.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины объявил о намерениях приватизировать гостиницу "Украина", которая находится в центре Киева. Причина – гостиница накопила долг в размере более 45 млн грн.

Напомним, Фонд госимущества Украины назвал стартовую цену гостиницы "Украина" на Майдане Незалежности. Так, начальная цена актива составляет 1 млрд 047 млн 637152 гривен.

"Мы рассчитываем на инвестиционные фонды, девелоперов, которым будут интересны такие активы. Они могли бы приобрести эти отели и, например, обеспечить им сотрудничество в известных гостиничных сетях", – рассказывала представительница ФГИУ Олеся Мизина.