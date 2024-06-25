Кожен українець може долучитися до приватизації двох готелів у серці Києва: стартовий внесок від 4 000 грн

Інвестиційна REIT-компанія Inzhur запустила план народної приватизації двох готелів в історичному центрі Києва, на Майдані Незалежності. Іnzhur Hotel — новий фонд, який вже готовий об'єднувати тисячі українців та надає можливість кожному співволодіти топовою столичною нерухомістю.

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Про це повідомляє пресслужба Inzhur.

Зазначається, що у Inzhur Hotel і його інвесторів дві цілі, обидві — велика державна прибуткова нерухомість, яку можна віднести до елітної через її розташування:

Готель “Козацький”. Уже відомі дата аукціону і стартова ціна: це 18 липня 2024 року та 155 млн грн.

Готель “Україна” . ФДМУ незабаром оголосить дату аукціону. Inzhur раніше вже офіційно підтверджув свою участь в ньому.

Готелі розташовані на київському Майдані Незалежності, а їхні будівлі — одні з найбільш упізнаваних у столиці.

“Це функціонуючі готелі в унікальному місці — там, де відбувались історичні події. Зараз у суспільства є реальний шанс інвестувати в саме серце Києва, і зробити це може кожен. Коли йдеться про такі можливості, не можна залишатись осторонь — саме тому ми відкрили фонд Inzhur Hotel”, - зауважує Андрій Журжій, засновник і СЕО Inzhur.

Він додав, що майбутньому обидва готелі отримають сучасний ремонт і збільшать свій туристичний потенціал.

Стратегія та умови

Одна з ключових особливостей Inzhur Hotel — шанс для інвесторів на співволодіння елітною бізнес-нерухомістю в центрі Києва з доступним рівнем входу в інвестицію:

Мінімальна інвестиція — від 4 000 гривень (або 4 інвестиційні сертифікати), а мінімальне доінвестування — взагалі від 1 000 гривень (або 1 інвестиційний сертифікат).

Прогнозована середня річна дохідність фонду Inzhur Hotel за 10 років — 10% у доларах США.

За бажанням інвестора , час виходу з фонду до аукціону — 1 день.

Просто зараз інвестори Inzhur Hotel зосереджені на одному об'єкті, який уже виставлено на аукціон — готель "Козацький".

"Це дуже перспективний об'єкт за розумну стартову ціну, яку можливо зібрати навіть за той невеликий час, що залишився до аукціону, — пояснює Андрій Журжій. — Після перемоги в аукціоні він пройде через вимушений капітальний ремонт, під час якого не буде приносити дивідендів — але після нього потенціал місця та підвищення рівня готелю будуть відмінно працювати на інвесторів”.

Фонд Inzhur Hotel вже доступний для інвестування на офіційному сайті компанії.

Про Inzhur

Inzhur — перша інвестиційна компанія України, що працює за моделлю REIT. Ця бізнес-модель дозволяє малим інвесторам спільно володіти великими об’єктами нерухомості: компанія керує об'єктом, а інвестори стають його співвласниками й отримують щомісячний прибуток від орендних виплат. Поточні показники: Inzhur успішно запустив 7 фондів, цінні папери 4 із них уже розкуплені на 100%; компанія має 1,76 млрд. грн. активів в управлінні, 140,6 млн. грн. виплачених дивідендів та 5 905 співвласників.

Про готелі

Готель "Козацький" є тризірковим готелем, який розміщено у центрі Києва. Восьмиповерховий готель складається зі 126 номерів для відвідувачів, а також має розвинену інфраструктуру.

У готелі є власний ресторан, кав'ярня, парковка та п'ять залів для проведення конференцій, банкетів та інших заходів.З деяких кімнат відкривається надзвичайний вигляд на центральну площу Києва.

Готель почали будувати у 1979 році та завершили у 1983. Після введення в експлуатацію він перебував у підпорядкуванні Міністерства оборони СРСР, а потім належав Міністерству оборони України.

Кабінет міністрів України передав в управління Фонду держмайна готель "Козацький" у лютому 2024 року.

Готель "Україна" є першою висотною спорудою у Києві. Він був відкритий 28 вересня 1961 року під назвою "Москва".

Готель перейменували у 2001 році з нагоди 10-річчя незалежності України. У лютому 2014 року з цього готелю вели стрільбу по протестувальниках на Майдані.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський підписав указ про передачу державного підприємства "Готель Україна" в Києві, яке перебувало в управлінні Державного управління справами, до сфери управління Міністерства інфраструктури. Останнє шукало для готелю інвестиції за кордоном.

Раніше повідомлялося, що Фонд державного майна України оголосив про наміри приватизувати готель "Україна", який знаходиться у центрі Києва. Причина – готель накопичив борг у розмірі понад 45 млн грн.

Нагадаємо, Фонд держмайна України назвав стартову ціну готелю "Україна" на Майдані Незалежності. Так, початкова ціна активу становить 1 млрд 047 млн 637 152 гривень.

"Ми розраховуємо на інвестиційні фонди, девелоперів, яким будуть цікаві такі активи. Вони могли б придбати ці готелі і, наприклад, забезпечити їм співпрацю у відомих готельних мережах", - розповідала представниця ФДМУ Олеся Мизіна.