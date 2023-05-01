Во Франции ведут расследование в отношении российской "дочки" Auchan

Французская прокуратура (PNF) с марта 2020 года ведет расследование в отношении российской дочерней компании Auchan по обвинениям в мошенничестве и взяточничестве. Обвинения непосредственно выдвинули сотрудникам группы, отвечающим за схемы обогащения. Долгое время информация была закрыта.

Об этом сообщил деловой журнал Challenges со ссылкой на собственные источники.

Расследование было начато по фактам подкупа иностранного должностного лица, подкупа физическим лицом, соучастия и сокрытия этих преступлений.

По данным Challenges, обыски проводились в 2020 году, а отвечающее за расследование антикоррупционное управление (Oclciff) заслушивало сотрудников и бывших руководителей Auchan Russia. В качестве свидетелей следователи заслушали генерального секретаря группы, директора по международной безопасности и бывшего директора по безопасности российской дочерней компании.

По информации СМИ, расследование началось после статьи в ежедневной газете Les Echos о системе коррупции в российской дочерней компании группы. В нем журналисты утверждали, что обнаружили пять коррупционных сетей, по которым ежегодно отмывали "от 80 до 100 миллионов евро, или от 2 до 3% оборота, полученного в России".

Вскоре после публикации информации о расследовании ее подтвердил головной офис. Как сообщает агентство Reuters, Auchan заявил, что полностью сотрудничает с французскими органами юстиции по расследованию деловой практики своего российского отделения.

"Ашан является потерпевшим по делу и оставляет за собой право присоединиться к делу как гражданская сторона. Расследование направлено на выяснение определенных фактов в российском подразделении Auchan, но не направлено против самого Auchan. Auchan в течение трех лет полностью сотрудничал в соответствии с требованиями департамента юстиции Франции по этим делам", – заявили в компании.

Напомним, в Украине Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны. Решение было принято после расследования помощи российским оккупантам.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что намерен обсудить скандал вокруг сети Auchan со своей французской коллегой Катрин Колонна.