У Франції ведуть розслідування щодо російської "дочки" Auchan

Французька прокуратура (PNF) з березня 2020 розу веде розслідування щодо російської дочірньої компанії Auchan за звинуваченнями в шахрайстві та хабарництві. Звинувачення безпосередньо висунули співробітникам групи, які відповідали за схеми збагачення. Тривалий час інформація була закритою.

Про це повідомив діловий журнал Challenges з посиланням на власні джерела.

Розслідування розпочали за фактами підкупу іноземної посадової особи, підкупу фізичною особою, співучасті та приховування цих злочинів.

За даними Challenges, обшуки проводилися в 2020 році, а антикорупційне управління (Oclciff), яке відповідає за розслідування, заслухувало співробітників і колишніх керівників Auchan Russia. В якості свідків слідчі заслухали генерального секретаря групи, директора з міжнародної безпеки та колишнього директора з безпеки російської дочірньої компанії.

За інформацією ЗМІ, розслідування було розпочато після статті в щоденній газеті Les Echos про систему корупції в російській дочірній компанії групи. В ній журналісти стверджували, що виявили п'ять корупційних мереж, які щороку відмивали "від 80 до 100 мільйонів євро, або від 2 до 3% обороту, отриманого в Росії".

Незабаром після публікації інформації про розслідування її підтвердив головний офіс. Як повідомляє агентство Reuters, Auchan заявив, що повністю співпрацює з французькими органами юстиції у розслідуванні ділової практики свого російського відділення.

"Ашан є потерпілим у справі та залишає за собою право приєднатися до справи як цивільна сторона. Розслідування спрямоване на з'ясування певних фактів у російському підрозділі Auchan, але не спрямоване проти самого Auchan. Auchan протягом трьох років повністю співпрацював із вимогами департаменту юстиції Франції у цій справ", – заявили в компанії.

Нагадаємо, в Україні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло корпорацію Auchan у перелік міжнародних спонсорів війни. Рішення прийняли після розслідування щодо допомоги російським окупантам.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що має намір обговорити скандал навколо мережі Auchan зі своєю французькою колегою Катрін Колонна.