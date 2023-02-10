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- Работа и образование
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Вакансии в Украине: каких специалистов ищут работодатели
Delo.ua совместно с GRC.UA и OLX Работа составили список актуальных вакансий в Украине. Какие специалисты нужны в разных городах страны, читайте в подборке.
Работа в Украине
Technical Artist
VOKI Games – студия разработки мобильных игр, сплоченное геймдев-коммьюнити приглашает на работу Technical Artist.
Зарплата: не указано.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График работы: удаленная работа.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1030
Продуктовый маркетолог (EdTech), г. Киев
Visotsky Inс. запускает IT-проект и приглашает на работу продуктового маркетолога.
Зарплата: от 43000 до 73000 грн.
График работы: удаленная работа.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1179
Руководитель контакт-центра, г. Киев
Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора. Компания приглашает на работу руководителя Контакт-центра.
Зарплата: от 30000 до 60000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1684
Ответственный за финансовый мониторинг
Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора. Компания приглашает на работу ответственного за финансовый мониторинг.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910071
Руководитель отдела коллекшн, г. Киев
Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора. Компания приглашает на работу руководителя отдела коллекшн.
Зарплата: от 40000 до 90000 грн.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1720
Специалист по взысканию долгов (Debt Collection)
Бренд Dinero объявляет конкурс на открытую вакансию специалиста по взысканию долгов.
Зарплата: от 15000 до 45000 грн+бонус.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910237
Специалист отдела персонала, г. Киев
Компания Huawei Украина приглашает присоединиться к команде инспектора отдела кадров.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910200
Android Developer (RxJava)
Приват Банк приглашает на работу Android Developer (RxJava).
Зарплата: не указано.
График работы: удаленная работа.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1948
Erlang Developer
Приват Банк приглашает к работе Erlang Developer.
Зарплата: не указано.
График работы: удаленная работа.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1689
Scrum Master
Приват Банк приглашает на работу Scrum Master.
Зарплата: не указано.
График работы: удаленная работа.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1949
Директор филиала, г. Одесса
Торгово-производственная компания "ВиЯр" - производитель и реализатор комплектующих для мебели, объявляет конкурс на должность директора филиала (некоммерческая должность).
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910414
Менеджер по продажам IaaS и PaaS услуг
GigaCloud – облачный оператор, предоставляющий простор для развития бизнеса, в поиске менеджера по продажам услуг.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/524
Менеджер по развитию партнеров, г. Киев
GigaCloud – облачный оператор, предоставляющий простор для развития бизнеса, приглашает на работу менеджера по развитию партнеров.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/523
Рекрутер
GigaCloud – облачный оператор, предоставляющий простор для развития бизнеса, приглашает на работу рекрутера.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/522
Руководитель департамента поддержки клиентов
GigaCloud – облачный оператор, предоставляющий простор для развития бизнеса, приглашает на работу руководителя департамента поддержки клиентов.
Зарплата: не указано.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/521
Руководитель фудкорта
Сеть гастромаркетов, основанная в 2010 году и работающая в 14 регионах Украины, ищет к себе в команду руководителя фудкорта с предпринимательским подходом в работе.
Зарплата: не указано.
График работы: с 10:00 до 19:00 или до 20:00 (суббота и воскресенье – выходные). Возможность время от времени работать удаленно.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/950
Директор магазина, г. Львов
В связи с открытием новых магазинов национальная гастромаркетовая сеть, которая основана в 2010 году и работает в 14 регионах Украины, ищет к себе в команду директора магазина.
Заработная плата: оклад + месячный бонус + квартальный бонус.
График работы: с 09:00 до 18:00 или до 19:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/951
Project manager (руководитель проектов)
Производственное предприятие, расположенное в Закарпатской области, приглашает к участию в конкурсе на замещение вакансии руководитель проектов и программ.
Зарплата: не указано.
График работы: не указано.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/895
Full Stack Java Team Lead
Международная компания в сфере страхования и пенсионного обеспечения приглашает на работу Full Stack Java Team Lead.
Зарплата: не указано.
График работы: удаленная работа.
Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/894
Заместитель администратора в магазин, Иршава, Закарпатская область
В магазин Аврора требуется заместитель администратора.
Зарплата: от 10200 до 11700 грн.
График работы: 3/2.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Администратор, г. Львов
SPA-салон в поисках администратора.
Зарплата: 15 000 грн.
График работы: гибкий.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Сервисный инженер, Хмельницкая область
МХП приглашает на работу сервисного инженера.
Заработная плата: 20 000 – 25 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Менеджер по закупкам, г. Хмельницкий
Компания приглашает на работу менеджера по закупке зерново-бобовых и масличных культур.
Зарплата: 15 000 грн+% от продажи.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Охранник, Белз, Львовская область
Охранная фирма осуществляет набор охранников для охраны фермерского хозяйства рядом с Белзом и Великими Мостами.
Заработная плата: 7 000 – 8 000 грн (от 700 грн в смену)
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Рихтовщик, авторихтовщик, сварщик авто, г. Киев
Центр кузовного ремонта "Автостейт" приглашает в команду рихтовщика.
Заработная плата: 30 000 – 50 000 грн.
График работы: полный рабочий день.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Мастера на СТО, г. Тернополь
Автосервис Auto-Park ищет опытных мастеров: мастер ходовик, мастер моторист и электрик диагност.
Заработная плата: 20 000 – 35 000 грн.
График работы: понедельник-пятница – с 9:00 до 20:00; суббота – с 9:00 до 18:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Заправщик на АЗК, г. Одесса
ОККО приглашает на работу младшего оператора (заправщика).
Заработная плата: 9 000 – 9 500 грн.
График работы: посменный.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Оператор контакт-центра, г. Хмельницкий
Компания "StrongCall" приглашает к сотрудничеству оператора контакт-центра.
Заработная плата: 18 000 – 40 000 грн.
График работы: 5/2 с 8:00 до 18:00, обед (13:00-14:00).
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Курьер, г. Хмельницкий
Компания Food Family открывает набор сотрудников на должность курьера по собственному авто.
Заработная плата: 12 000 – 18 000 грн.
График работы: гибкий.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Водитель-дальнобойщик, Крыховцы, Ивано-Франковская область
Частная компания ищет водителя кат. "СЕ" с опытом международных рейсов для перевозки грузов из Украины в страны ЕС и обратно.
Заработная плата: 35 000 – 45 000 грн (10% от фрахта и 300 грн суточные).
График работы: вахта, рейсы 24/6 или по договоренности.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Упаковщик, г. Одесса
В интернет-магазине Siren требуется менеджер по сборке и упаковке товаров.
Заработная плата: 13 000 – 20 000 грн.
График работы: с 8:00 до 17:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua
Повар, Крюковщина, Киевская область
Бургерная Pit-Stop Burgers приглашает на работу
Заработная плата: 20 000 – 30 000 грн (оклад 600 грн + % от кассы + чаевые).
График работы: с 9:00 до 21:00 или 22:00.
Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua