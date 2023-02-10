Вакансии в Украине: каких специалистов ищут работодатели

Delo.ua совместно с GRC.UA и OLX Работа составили список актуальных вакансий в Украине. Какие специалисты нужны в разных городах страны, читайте в подборке.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Работа в Украине

Technical Artist

VOKI Games – студия разработки мобильных игр, сплоченное геймдев-коммьюнити приглашает на работу Technical Artist.

Зарплата: не указано.

График работы: удаленная работа.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1030

Продуктовый маркетолог (EdTech), г. Киев

Visotsky Inс. запускает IT-проект и приглашает на работу продуктового маркетолога.

Зарплата: от 43000 до 73000 грн.

График работы: удаленная работа.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1179

Руководитель контакт-центра, г. Киев

Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора. Компания приглашает на работу руководителя Контакт-центра.

Зарплата: от 30000 до 60000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1684

Ответственный за финансовый мониторинг

Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора. Компания приглашает на работу ответственного за финансовый мониторинг.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910071

Руководитель отдела коллекшн, г. Киев

Tamga – это международная fintech компания, представляющая технологические и маркетинговые решения для финансового сектора. Компания приглашает на работу руководителя отдела коллекшн.

Зарплата: от 40000 до 90000 грн.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1720

Специалист по взысканию долгов (Debt Collection)

Бренд Dinero объявляет конкурс на открытую вакансию специалиста по взысканию долгов.

Зарплата: от 15000 до 45000 грн+бонус.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910237

Специалист отдела персонала, г. Киев

Компания Huawei Украина приглашает присоединиться к команде инспектора отдела кадров.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910200

Android Developer (RxJava)

Приват Банк приглашает на работу Android Developer (RxJava).

Зарплата: не указано.

График работы: удаленная работа.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1948

Erlang Developer

Приват Банк приглашает к работе Erlang Developer.

Зарплата: не указано.

График работы: удаленная работа.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1689

Scrum Master

Приват Банк приглашает на работу Scrum Master.

Зарплата: не указано.

График работы: удаленная работа.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/1949

Директор филиала, г. Одесса

Торгово-производственная компания "ВиЯр" - производитель и реализатор комплектующих для мебели, объявляет конкурс на должность директора филиала (некоммерческая должность).

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/69910414

Менеджер по продажам IaaS и PaaS услуг

GigaCloud – облачный оператор, предоставляющий простор для развития бизнеса, в поиске менеджера по продажам услуг.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/524

Менеджер по развитию партнеров, г. Киев

GigaCloud – облачный оператор, предоставляющий простор для развития бизнеса, приглашает на работу менеджера по развитию партнеров.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/523

Рекрутер

GigaCloud – облачный оператор, предоставляющий простор для развития бизнеса, приглашает на работу рекрутера.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/522

Руководитель департамента поддержки клиентов

GigaCloud – облачный оператор, предоставляющий простор для развития бизнеса, приглашает на работу руководителя департамента поддержки клиентов.

Зарплата: не указано.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/521

Руководитель фудкорта

Сеть гастромаркетов, основанная в 2010 году и работающая в 14 регионах Украины, ищет к себе в команду руководителя фудкорта с предпринимательским подходом в работе.

Зарплата: не указано.

График работы: с 10:00 до 19:00 или до 20:00 (суббота и воскресенье – выходные). Возможность время от времени работать удаленно.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/950

Директор магазина, г. Львов

В связи с открытием новых магазинов национальная гастромаркетовая сеть, которая основана в 2010 году и работает в 14 регионах Украины, ищет к себе в команду директора магазина.

Заработная плата: оклад + месячный бонус + квартальный бонус.

График работы: с 09:00 до 18:00 или до 19:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/951

Project manager (руководитель проектов)

Производственное предприятие, расположенное в Закарпатской области, приглашает к участию в конкурсе на замещение вакансии руководитель проектов и программ.

Зарплата: не указано.

График работы: не указано.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/895

Full Stack Java Team Lead

Международная компания в сфере страхования и пенсионного обеспечения приглашает на работу Full Stack Java Team Lead.

Зарплата: не указано.

График работы: удаленная работа.

Подробности и анкета по ссылке: https://grc.ua/vacancies/894

Заместитель администратора в магазин, Иршава, Закарпатская область

В магазин Аврора требуется заместитель администратора.

Зарплата: от 10200 до 11700 грн.

График работы: 3/2.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Администратор, г. Львов

SPA-салон в поисках администратора.

Зарплата: 15 000 грн.

График работы: гибкий.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Сервисный инженер, Хмельницкая область

МХП приглашает на работу сервисного инженера.

Заработная плата: 20 000 – 25 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Менеджер по закупкам, г. Хмельницкий

Компания приглашает на работу менеджера по закупке зерново-бобовых и масличных культур.

Зарплата: 15 000 грн+% от продажи.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Охранник, Белз, Львовская область

Охранная фирма осуществляет набор охранников для охраны фермерского хозяйства рядом с Белзом и Великими Мостами.

Заработная плата: 7 000 – 8 000 грн (от 700 грн в смену)

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Рихтовщик, авторихтовщик, сварщик авто, г. Киев

Центр кузовного ремонта "Автостейт" приглашает в команду рихтовщика.

Заработная плата: 30 000 – 50 000 грн.

График работы: полный рабочий день.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Мастера на СТО, г. Тернополь

Автосервис Auto-Park ищет опытных мастеров: мастер ходовик, мастер моторист и электрик диагност.

Заработная плата: 20 000 – 35 000 грн.

График работы: понедельник-пятница – с 9:00 до 20:00; суббота – с 9:00 до 18:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Заправщик на АЗК, г. Одесса

ОККО приглашает на работу младшего оператора (заправщика).

Заработная плата: 9 000 – 9 500 грн.

График работы: посменный.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Оператор контакт-центра, г. Хмельницкий

Компания "StrongCall" приглашает к сотрудничеству оператора контакт-центра.

Заработная плата: 18 000 – 40 000 грн.

График работы: 5/2 с 8:00 до 18:00, обед (13:00-14:00).

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Курьер, г. Хмельницкий

Компания Food Family открывает набор сотрудников на должность курьера по собственному авто.

Заработная плата: 12 000 – 18 000 грн.

График работы: гибкий.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Водитель-дальнобойщик, Крыховцы, Ивано-Франковская область

Частная компания ищет водителя кат. "СЕ" с опытом международных рейсов для перевозки грузов из Украины в страны ЕС и обратно.

Заработная плата: 35 000 – 45 000 грн (10% от фрахта и 300 грн суточные).

График работы: вахта, рейсы 24/6 или по договоренности.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Упаковщик, г. Одесса

В интернет-магазине Siren требуется менеджер по сборке и упаковке товаров.

Заработная плата: 13 000 – 20 000 грн.

График работы: с 8:00 до 17:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua

Повар, Крюковщина, Киевская область

Бургерная Pit-Stop Burgers приглашает на работу

Заработная плата: 20 000 – 30 000 грн (оклад 600 грн + % от кассы + чаевые).

График работы: с 9:00 до 21:00 или 22:00.

Подробности и анкета по ссылке: https://www.olx.ua