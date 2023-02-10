- Категорія
- Робота і освіта
- Дата публікації
-
Вакансії в Україні: яких фахівців шукають роботодавці
Delo.ua спільно з GRC.UA та OLX Робота склали список актуальних вакансій в Україні. Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці.
Робота в Україні
Technical Artist
VOKI Games — студія розробки мобільних ігор, згуртоване геймдев-ком’юніті запрошує на роботу Technical Artist.
Заробітна плата: не вказано.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік роботи: віддалена робота.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1030
Продуктовий маркетолог (EdTech), м. Київ
Visotsky Inс. запускає IT-проєкт і запрошує на роботу продуктового маркетолога.
Заробітна плата: від 43000 до 73000 грн.
Графік роботи: віддалена робота.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1179
Керівник контакт-центру, м. Київ
Tamga – це міжнародна fintech компанія, що представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія запрошує на роботу керівника Контакт – центру.
Заробітна плата: від 30000 до 60000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1684
Відповідальний за фінансовий моніторинг
Tamga– це міжнародна fintech компанія, що представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія запрошує на роботу відповідального за фінансовий моніторинг.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910071
Керівник відділу коллекшн, м. Київ
Tamga– це міжнародна fintech компанія, що представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія запрошує на роботу керівника відділу коллекшн.
Заробітна плата: від 40000 до 90000 грн.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1720
Фахівець зі стягнення боргів (Debt Collection)
Бренд Dinero оголошує конкурс на відкриту вакансію фахівця зі стягнення боргів.
Заробітна плата: від 15000 до 45000 грн+бонус.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910237
Спеціаліст відділу персоналу, м. Київ
Компанія Хуавей Україна запрошує приєднатися до своєї команди інспектора відділу кадрів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910200
Android Developer (RxJava)
Приват Банк запрошує на роботу Android Developer (RxJava).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: віддалена робота.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1948
Erlang Developer
Приват Банк запрошує на роботу Erlang Developer.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: віддалена робота.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1689
Scrum Master
Приват Банк запрошує на роботу Scrum Master.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: віддалена робота.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1949
Директор філії, м. Одеса
Торгівельно-виробнича компанія "ВіЯр" - виробник і реалізатор комплектуючих для меблів, оголошує конкурс на посаду директора філії (некомерційна посада).
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910414
Менеджер з продажу IaaS та PaaS послуг
GigaCloud - хмарний оператор, що надає простір для розвитку бізнесу, у пошуку менеджера з продажу послуг.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/524
Менеджер з розвитку партнерів, м. Київ
GigaCloud - хмарний оператор, що надає простір для розвитку бізнесу, запрошує на роботу менеджера з розвитку партнерів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/523
Рекрутер
GigaCloud - хмарний оператор, що надає простір для розвитку бізнесу, запрошує на роботу рекрутера.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/522
Керівник департаменту підтримки клієнтів
GigaCloud - хмарний оператор, що надає простір для розвитку бізнесу, запрошує на роботу керівника департаменту підтримки клієнтів.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/521
Керівник фудкорту
Мережа гастромаркетів, яка заснована в 2010 році та працює у 14 регіонах України, шукає до себе в команду керівника фудкорту з підприємницьким підходом в роботі.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: з 10:00 до 19:00 або до 20:00 (субота та неділя – вихідні). Можливість час від часу працювати віддалено.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/950
Директор магазину, м. Львів
У зв’язку з відкриттям нових магазинів національна мережа гастромаркетів, яка заснована в 2010 році та працює у 14 регіонах України, шукає до себе в команду директора магазину.
Заробітна плата: оклад + місячний бонус + квартальний бонус.
Графік роботи: з 09:00 до 18:00 або до 19:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/951
Project manager (керівник проектів)
Виробниче підприємство, розташоване в Закарпатській області, запрошує до участі у конкурсі на заміщення вакансії керівник проектів та програм.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: не вказано.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/895
Full Stack Java Team Lead
Міжнародна компанія у сфері страхування та пенсійного забезпечення запрошує на роботу Full Stack Java Team Lead.
Заробітна плата: не вказано.
Графік роботи: віддалена робота.
Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/894
Заступник адміністратора в магазин, Іршава, Закарпатська область
В магазин Аврора потрібен заступник адміністратора.
Заробітна плата: від 10200 до 11700 грн.
Графік роботи: 3/2.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Адміністратор, м. Львів
SPA-салон в пошуках адміністратора.
Заробітна плата: 15 000 грн.
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Сервісний інженер, Хмельницька область
МХП запрошує на роботу сервісного інженера.
Заробітна плата: 20 000 - 25 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Менеджер по закупівлі, м. Хмельницький
Компанія запрошує на роботу менеджера по закупівлі зерново-бобових та олійних культур.
Заробітна плата: 15 000 грн+% від продажу.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Охоронець, Белз, Львівська область
Охоронна фірма здійснює набір охоронників на охорону фермерського господарства поруч із Белзом та Великими Мостами.
Заробітна плата: 7 000 - 8 000 грн (від 700 грн за зміну)
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Рихтовщик, авторихтовщик, зварювальник авто, м. Київ
Центр кузовного ремонту "Автостейт" запрошує до команди рихтувальника.
Заробітна плата: 30 000 - 50 000 грн.
Графік роботи: повний робочий день.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Майстри на СТО, м. Тернопіль
Автосервіс Auto-Park шукає досвідчених майстрів, а саме: майстер ходовик, майстер моторист та електрик діагност.
Заробітна плата: 20 000 - 35 000 грн.
Графік роботи: понеділок-п'ятниця - з 9:00 до 20:00; субота - з 9:00 до 18:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Заправник на АЗК, м. Одеса
ОККО запрошує на роботу молодшого оператора (заправника).
Заробітна плата: 9 000 - 9 500 грн.
Графік роботи: позмінний.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Оператор контакт-центру, м. Хмельницький
Компанія "StrongCall” запрошує до співробітництва оператора контакт-центру.
Заробітна плата: 18 000 - 40 000 грн.
Графік роботи: 5/2 з 8:00 до 18:00, обід (13:00-14:00).
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Кур'єр, м. Хмельницький
Компанія Food Family відкриває набір співробітників на посаду кур’єра з власним авто.
Заробітна плата: 12 000 - 18 000 грн.
Графік роботи: гнучкий.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Водій-далекобійник, Крихівці, Івано-Франківська область
Приватна компанія шукає водія кат. "СЕ" з досвідом міжнародних рейсів для перевезення вантажів з України в країни ЄС і в зворотному напрямку.
Заробітна плата: 35 000 - 45 000 грн (10% від фрахту та 300 грн добові).
Графік роботи: вахтовий, рейси 24/6 або за домовленістю.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Пакувальник, м. Одеса
У інтернет-магазин Siren потрібен менеджер зі сборки та упаковки товарів.
Заробітна плата: 13 000 - 20 000 грн.
Графік роботи: з 8:00 до 17:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua
Повар, Крюківщина, Київська область
Бургерна Pit-Stop Burgers запрошує на роботу
Заробітна плата: 20 000 - 30 000 грн (оклад 600 грн + % від каси + чайові).
Графік роботи: з 9:00 до 21:00 або 22:00.
Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua