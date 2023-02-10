Вакансії в Україні: яких фахівців шукають роботодавці

Delo.ua спільно з GRC.UA та OLX Робота склали список актуальних вакансій в Україні. Які спеціалісти потрібні в різних містах країни, читайте в добірці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Робота в Україні

Technical Artist

VOKI Games — студія розробки мобільних ігор, згуртоване геймдев-ком’юніті запрошує на роботу Technical Artist.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: віддалена робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1030

Продуктовий маркетолог (EdTech), м. Київ

Visotsky Inс. запускає IT-проєкт і запрошує на роботу продуктового маркетолога.

Заробітна плата: від 43000 до 73000 грн.

Графік роботи: віддалена робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1179

Керівник контакт-центру, м. Київ

Tamga – це міжнародна fintech компанія, що представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія запрошує на роботу керівника Контакт – центру.

Заробітна плата: від 30000 до 60000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1684

Відповідальний за фінансовий моніторинг

Tamga– це міжнародна fintech компанія, що представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія запрошує на роботу відповідального за фінансовий моніторинг.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910071

Керівник відділу коллекшн, м. Київ

Tamga– це міжнародна fintech компанія, що представляє технологічні та маркетингові рішення для фінансового сектора. Компанія запрошує на роботу керівника відділу коллекшн.

Заробітна плата: від 40000 до 90000 грн.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1720

Фахівець зі стягнення боргів (Debt Collection)

Бренд Dinero оголошує конкурс на відкриту вакансію фахівця зі стягнення боргів.

Заробітна плата: від 15000 до 45000 грн+бонус.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910237

Спеціаліст відділу персоналу, м. Київ

Компанія Хуавей Україна запрошує приєднатися до своєї команди інспектора відділу кадрів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910200

Android Developer (RxJava)

Приват Банк запрошує на роботу Android Developer (RxJava).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: віддалена робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1948

Erlang Developer

Приват Банк запрошує на роботу Erlang Developer.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: віддалена робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1689

Scrum Master

Приват Банк запрошує на роботу Scrum Master.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: віддалена робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/1949

Директор філії, м. Одеса

Торгівельно-виробнича компанія "ВіЯр" - виробник і реалізатор комплектуючих для меблів, оголошує конкурс на посаду директора філії (некомерційна посада).

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/69910414

Менеджер з продажу IaaS та PaaS послуг

GigaCloud - хмарний оператор, що надає простір для розвитку бізнесу, у пошуку менеджера з продажу послуг.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/524

Менеджер з розвитку партнерів, м. Київ

GigaCloud - хмарний оператор, що надає простір для розвитку бізнесу, запрошує на роботу менеджера з розвитку партнерів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/523

Рекрутер

GigaCloud - хмарний оператор, що надає простір для розвитку бізнесу, запрошує на роботу рекрутера.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/522

Керівник департаменту підтримки клієнтів

GigaCloud - хмарний оператор, що надає простір для розвитку бізнесу, запрошує на роботу керівника департаменту підтримки клієнтів.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/521

Керівник фудкорту

Мережа гастромаркетів, яка заснована в 2010 році та працює у 14 регіонах України, шукає до себе в команду керівника фудкорту з підприємницьким підходом в роботі.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: з 10:00 до 19:00 або до 20:00 (субота та неділя – вихідні). Можливість час від часу працювати віддалено.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/950

Директор магазину, м. Львів

У зв’язку з відкриттям нових магазинів національна мережа гастромаркетів, яка заснована в 2010 році та працює у 14 регіонах України, шукає до себе в команду директора магазину.

Заробітна плата: оклад + місячний бонус + квартальний бонус.

Графік роботи: з 09:00 до 18:00 або до 19:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/951

Project manager (керівник проектів)

Виробниче підприємство, розташоване в Закарпатській області, запрошує до участі у конкурсі на заміщення вакансії керівник проектів та програм.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: не вказано.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/895

Full Stack Java Team Lead

Міжнародна компанія у сфері страхування та пенсійного забезпечення запрошує на роботу Full Stack Java Team Lead.

Заробітна плата: не вказано.

Графік роботи: віддалена робота.

Подробиці та анкета за посиланням: https://grc.ua/vacancies/894

Заступник адміністратора в магазин, Іршава, Закарпатська область

В магазин Аврора потрібен заступник адміністратора.

Заробітна плата: від 10200 до 11700 грн.

Графік роботи: 3/2.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Адміністратор, м. Львів

SPA-салон в пошуках адміністратора.

Заробітна плата: 15 000 грн.

Графік роботи: гнучкий.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Сервісний інженер, Хмельницька область

МХП запрошує на роботу сервісного інженера.

Заробітна плата: 20 000 - 25 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Менеджер по закупівлі, м. Хмельницький

Компанія запрошує на роботу менеджера по закупівлі зерново-бобових та олійних культур.

Заробітна плата: 15 000 грн+% від продажу.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Охоронець, Белз, Львівська область

Охоронна фірма здійснює набір охоронників на охорону фермерського господарства поруч із Белзом та Великими Мостами.

Заробітна плата: 7 000 - 8 000 грн (від 700 грн за зміну)

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Рихтовщик, авторихтовщик, зварювальник авто, м. Київ

Центр кузовного ремонту "Автостейт" запрошує до команди рихтувальника.

Заробітна плата: 30 000 - 50 000 грн.

Графік роботи: повний робочий день.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Майстри на СТО, м. Тернопіль

Автосервіс Auto-Park шукає досвідчених майстрів, а саме: майстер ходовик, майстер моторист та електрик діагност.

Заробітна плата: 20 000 - 35 000 грн.

Графік роботи: понеділок-п'ятниця - з 9:00 до 20:00; субота - з 9:00 до 18:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Заправник на АЗК, м. Одеса

ОККО запрошує на роботу молодшого оператора (заправника).

Заробітна плата: 9 000 - 9 500 грн.

Графік роботи: позмінний.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Оператор контакт-центру, м. Хмельницький

Компанія "StrongCall” запрошує до співробітництва оператора контакт-центру.

Заробітна плата: 18 000 - 40 000 грн.

Графік роботи: 5/2 з 8:00 до 18:00, обід (13:00-14:00).

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Кур'єр, м. Хмельницький

Компанія Food Family відкриває набір співробітників на посаду кур’єра з власним авто.

Заробітна плата: 12 000 - 18 000 грн.

Графік роботи: гнучкий.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Водій-далекобійник, Крихівці, Івано-Франківська область

Приватна компанія шукає водія кат. "СЕ" з досвідом міжнародних рейсів для перевезення вантажів з України в країни ЄС і в зворотному напрямку.

Заробітна плата: 35 000 - 45 000 грн (10% від фрахту та 300 грн добові).

Графік роботи: вахтовий, рейси 24/6 або за домовленістю.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Пакувальник, м. Одеса

У інтернет-магазин Siren потрібен менеджер зі сборки та упаковки товарів.

Заробітна плата: 13 000 - 20 000 грн.

Графік роботи: з 8:00 до 17:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua

Повар, Крюківщина, Київська область

Бургерна Pit-Stop Burgers запрошує на роботу

Заробітна плата: 20 000 - 30 000 грн (оклад 600 грн + % від каси + чайові).

Графік роботи: з 9:00 до 21:00 або 22:00.

Подробиці та анкета за посиланням: https://www.olx.ua