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Архитектура, природа и искусство: на платформе Google Arts & Culture появилось украинское пространство
На онлайн-платформе Google Arts & Culture, где можно посмотреть изображения художественных работ, хранящихся в музеях мира, запустили украинское пространство. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.
Google и украинское правительство в течение пяти лет сотрудничали по цифровизации украинской культуры. Все собранные материалы передали Google Arts & Culture, где их разместили в отдельном пространстве Ukraine is Here.
Создали четыре основных секции:
- "Архитектура";
- "Природа";
- "Искусство";
- "Культура".
В разделах можно ознакомиться с соответствующим достоянием Украины по виртуальным турам, 3D-объектам, фото-, аудио- и видеоисториям.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Наша культура не только наша. Это наследие всего цивилизованного мира. Когда культурные ценности теряет одна страна, теряет весь мир. Так что давайте сохранять приумножать, смотреть, восхищаться, гуглить украинскую культуру и так обогащать мир", – прокомментировала событие первая леди Елена Зеленская.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что новые возможности рассказать об украинской культуре масштабно на платформе Google Arts & Culture – это еще одна победа.
Первая леди добавила, что за месяцы войны разрушены или повреждены более 500 украинских музеев, исторических зданий, храмов и т.д. Восстановление этих памяток в цифровом формате поможет сохранить культурное наследие.
Напомним, что данные о разрушенных и поврежденных объектах культуры собираются на специальном сайте culturecrimes.mkip.gov.ua, а специалисты Минкульта их проверяют и систематизируют.
Кроме того, Минкульт запустил платформу проекта "Сохраните украинскую культуру". Его основная задача – сбор средств на восстановление разрушенного россиянами культурного наследия Украины.