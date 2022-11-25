Архитектура, природа и искусство: на платформе Google Arts & Culture появилось украинское пространство

На онлайн-платформе Google Arts & Culture, где можно посмотреть изображения художественных работ, хранящихся в музеях мира, запустили украинское пространство. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Google и украинское правительство в течение пяти лет сотрудничали по цифровизации украинской культуры. Все собранные материалы передали Google Arts & Culture, где их разместили в отдельном пространстве Ukraine is Here.

Создали четыре основных секции:

"Архитектура";

"Природа";

"Искусство";

"Культура".

В разделах можно ознакомиться с соответствующим достоянием Украины по виртуальным турам, 3D-объектам, фото-, аудио- и видеоисториям.

"Наша культура не только наша. Это наследие всего цивилизованного мира. Когда культурные ценности теряет одна страна, теряет весь мир. Так что давайте сохранять приумножать, смотреть, восхищаться, гуглить украинскую культуру и так обогащать мир", – прокомментировала событие первая леди Елена Зеленская.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что новые возможности рассказать об украинской культуре масштабно на платформе Google Arts & Culture – это еще одна победа.

Первая леди добавила, что за месяцы войны разрушены или повреждены более 500 украинских музеев, исторических зданий, храмов и т.д. Восстановление этих памяток в цифровом формате поможет сохранить культурное наследие.

Напомним, что данные о разрушенных и поврежденных объектах культуры собираются на специальном сайте culturecrimes.mkip.gov.ua, а специалисты Минкульта их проверяют и систематизируют.

Кроме того, Минкульт запустил платформу проекта "Сохраните украинскую культуру". Его основная задача – сбор средств на восстановление разрушенного россиянами культурного наследия Украины.