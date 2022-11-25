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Архітектура, природа та мистецтво: на платформі Google Arts & Culture зʼявився український простір
На онлайн-платформі Google Arts & Culture, де можна переглянути зображення художніх робіт, які зберігаються в музеях світу, запустили український простір. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.
Google та український уряд протягом п'яти років співпрацювали у цифровізації української культури. Всі зібрані матеріали передали Google Arts & Culture, де їх розмістили в окремому просторі Ukraine is Here.
Створили чотири основні секції:
- "Архітектура";
- "Природа";
- "Мистецтво";
- "Культура".
В розділах можна ознайомитися з відповідним надбанням України за допомогою віртуальних турів, 3D-об’єктів, фото-, аудіо- та відеоісторій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Наша культура не тільки наша. Це спадок усього цивілізованого світу. Коли культурні цінності втрачає одна країна, втрачає весь світ. Тож давайте зберігати примножувати, дивитися, захоплюватися, гуглити українську культуру й так збагачувати світ", – прокоментувала подію перша леді Олена Зеленська.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що нові можливості розповісти про українську культуру масштабно на платформі Google Arts & Culture – це ще одна спільна перемога.
Перша леді додала, що за місяці війни зруйновано чи пошкоджено понад 500 українських музеїв, історичних будівель, храмів тощо. Відновлення цих пам'яток в цифровому форматі допоможе зберегти культурну спадщину.
Нагадаємо, що дані про зруйновані та пошкоджені об'єкти культури збираються на спеціальному сайті culturecrimes.mkip.gov.ua, а спеціалісти Мінкульту їх перевіряють і систематизують.
Крім того, Мінкульт запустив платформу проєкту "Збережіть українську культуру". Його основне завдання — збір коштів на відновлення зруйнованої росіянами культурної спадщини України.