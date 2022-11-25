Архітектура, природа та мистецтво: на платформі Google Arts & Culture зʼявився український простір

На онлайн-платформі Google Arts & Culture, де можна переглянути зображення художніх робіт, які зберігаються в музеях світу, запустили український простір. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Google та український уряд протягом п'яти років співпрацювали у цифровізації української культури. Всі зібрані матеріали передали Google Arts & Culture, де їх розмістили в окремому просторі Ukraine is Here.

Створили чотири основні секції:

"Архітектура";

"Природа";

"Мистецтво";

"Культура".

В розділах можна ознайомитися з відповідним надбанням України за допомогою віртуальних турів, 3D-об’єктів, фото-, аудіо- та відеоісторій.

"Наша культура не тільки наша. Це спадок усього цивілізованого світу. Коли культурні цінності втрачає одна країна, втрачає весь світ. Тож давайте зберігати примножувати, дивитися, захоплюватися, гуглити українську культуру й так збагачувати світ", – прокоментувала подію перша леді Олена Зеленська.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що нові можливості розповісти про українську культуру масштабно на платформі Google Arts & Culture – це ще одна спільна перемога.

Перша леді додала, що за місяці війни зруйновано чи пошкоджено понад 500 українських музеїв, історичних будівель, храмів тощо. Відновлення цих пам'яток в цифровому форматі допоможе зберегти культурну спадщину.

Нагадаємо, що дані про зруйновані та пошкоджені об'єкти культури збираються на спеціальному сайті culturecrimes.mkip.gov.ua, а спеціалісти Мінкульту їх перевіряють і систематизують.

Крім того, Мінкульт запустив платформу проєкту "Збережіть українську культуру". Його основне завдання — збір коштів на відновлення зруйнованої росіянами культурної спадщини України.