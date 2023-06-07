Цены на воду "накручивают" в некоторых магазинах Кривого Рога: ОГА начала мониторинг

Психологический фактор, вызванный подрывом россиянами Каховской ГЭС, повлек за собой временный рост спроса на бутилированную воду. В результате некоторые магазины Кривого Рога необоснованно повысили цены на воду. Этим воспользовалась российская пропаганда для запуска фейков.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Цены на воду в Кривом Роге остаются стабильными. Фото: Facebook Сергея Лисака Цены на воду в Кривом Роге остаются стабильными. Фото: Facebook Сергея Лисака Цены на воду в Кривом Роге остаются стабильными. Фото: Facebook Сергея Лисака

В сети начали распространяться фото как доказательство того, что "в Кривом Роге стоимость 5-6 литров питьевой воды подняли до 200 грн". В большинстве магазинов города стоимость воды не изменилась. Однако фиксируют единичные случаи "накручивания цен".

"Не доверяйте фейкам и рашистской пропаганде! Не распространяйте фото со "зрадой" – бутиль воды за 238 гривен в Кривом Роге. Да, есть единичные случаи, когда предприниматели накручивали стоимость. Но с ними будет проведена работа", — отметил Лысак.

С 6 мая в городе проводится мониторинг цен на воду. В целом область полностью обеспечена питьевой водой. Ажиотажа в магазинах не наблюдают.

"Наживаться на беде никто не имеет права. Не паникуйте", - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, в ночь на 6 июня, россияне взорвали машинные залы Каховской гидроэлектростанции, что стало причиной затопления нескольких районов Херсонщины и самого областного центра .

В связи с трагедией Минздрав призывает не пить воду из колодцев и не употреблять рыбу на подтопленных территориях