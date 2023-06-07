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Категория
Общество
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Цены на воду "накручивают" в некоторых магазинах Кривого Рога: ОГА начала мониторинг

цены на воду, кривой рог
В большинстве торговых сетей Кривого Рога цены на воду стабильны. Фото: Facebook Сергея Лысака

Психологический фактор, вызванный подрывом россиянами Каховской ГЭС, повлек за собой временный рост спроса на бутилированную воду. В результате некоторые магазины Кривого Рога необоснованно повысили цены на воду. Этим воспользовалась российская пропаганда для запуска фейков.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

цены на воду, кривой рог цены на воду, кривой рог Цены на воду в Кривом Роге остаются стабильными. Фото: Facebook Сергея Лисака цены на воду, кривой рог
цены на воду, кривой рог
Цены на воду в Кривом Роге остаются стабильными. Фото: Facebook Сергея Лисака
цены на воду, кривой рог Цены на воду в Кривом Роге остаются стабильными. Фото: Facebook Сергея Лисака
Цены на воду в Кривом Роге остаются стабильными. Фото: Facebook Сергея Лисака
цены на воду, кривой рог
Цены на воду в Кривом Роге остаются стабильными. Фото: Facebook Сергея Лисака

В сети начали распространяться фото как доказательство того, что "в Кривом Роге стоимость 5-6 литров питьевой воды подняли до 200 грн". В большинстве магазинов города стоимость воды не изменилась. Однако фиксируют единичные случаи "накручивания цен".

"Не доверяйте фейкам и рашистской пропаганде! Не распространяйте фото со "зрадой" – бутиль воды за 238 гривен в Кривом Роге. Да, есть единичные случаи, когда предприниматели накручивали стоимость. Но с ними будет проведена работа", — отметил Лысак.

С 6 мая в городе проводится мониторинг цен на воду. В целом область полностью обеспечена питьевой водой. Ажиотажа в магазинах не наблюдают.

"Наживаться на беде никто не имеет права. Не паникуйте", - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, в ночь на 6 июня, россияне взорвали машинные залы Каховской гидроэлектростанции, что стало причиной затопления нескольких районов Херсонщины и самого областного центра .

В связи с трагедией Минздрав призывает не пить воду из колодцев и не употреблять рыбу на подтопленных территориях

Автор:
Вита Молодан