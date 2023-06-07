Ціни на воду "накручують" в деяких магазинах Кривого Рогу: ОДА розпочала моніторинг

Психологічний фактор, викликаний підривом росіянами Каховської ГЕС, спричинив тимчасове зростання попиту на бутильовану воду. Внаслідок цього деякі магазини Кривого Рогу необґрунтовано підвищили ціни на воду. Цим скористалася російська пропаганда для запуску фейків.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Ціни на воду в Кривому Розі лишаються стабільними. Фото: Facebook Сергія Лисака Ціни на воду в Кривому Розі лишаються стабільними. Фото: Facebook Сергія Лисака Ціни на воду в Кривому Розі лишаються стабільними. Фото: Facebook Сергія Лисака

В мережі почали ширитися фото як доказ того, що "в Кривому Розі вартість 5-6 літрів питної води підняли до понад 200 грн". Насправді, в більшості магазинів міста вартість води не змінилася. Однак фіксують поодинокі випадки "накручування цін".

"Не довіряйте фейкам та рашистській пропаганді! Не поширюйте фото зі "зрадою" – бутиль води за 238 гривень у Кривому Розі. Так, є поодинокі випадки, коли підприємці накручували вартість. Але з ними буде проведена робота", — зазначив Лисак.

З 6 травня в місті проводять моніторинг цін на воду. Загалом область повністю забезпечена питною водою. Ажіотажу в магазинах не фіксують.

"Наживатися на біді ніхто не має права. Не панікуйте", — наголосив очільник ОДА.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня, росіяни підірвали машинні зали Каховської гідроелектростанції, що вже стало причиною затоплення кількох районів Херсонщини та самого обласного центру.

У зв'язку з катастрофою МОЗ закликає не пити воду з криниць та не вживати рибу на підтоплених територіях