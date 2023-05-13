Граффити Бэнкси в Ирпене демонтировали и перевезли на новое место (ФОТО)

В Ирпене Киевской области демонтировали граффити всемирно известного уличного художника Бэнкси, которое было нарисованно на стене многоэтажки. Об этом сообщает "Укринформ".

Экспонат перевезли на новую локацию. По словам городского головы Ирпеня Александра Маркушина, там планируется создать площадь современного искусства.

"Мы хотим создать площадь современного искусства, где этот рисунок Бэнкси будет центральным экземпляром. По периметру планируем сделать большой трехметровый бетонный забор. Будем привлекать из Европы художников, рисующих в таком стиле, как Бэнкси", – сказал он.

По словам главы города, в ближайшее время жителям представят визуализацию площади. А на локации, куда перевезли экспонат, будет круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Маркушин добавил, что дом, где был нарисован граффити, впоследствии полностью снесут, а на его месте спроектируют "что-то другое".

Напомним, в ноябре 2022 года Бэнкси подтвердил, что создал семь муралов в разных местах Украины, в частности, в Ирпене, Бородянке и Киеве. Позже в Гостомеле пытались похитить граффити художника. Поэтому была введена система защиты его работ.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявлял, что граффити Бэнкси могут законсервировать или перевезти в музей.