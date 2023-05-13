Графіті Бенксі в Ірпені демонтували та перевезли на нове місце (ФОТО)

В Ірпені Київської області демонтували графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, яке було намальоване на стіні багатоповерхівки. Про це повідомляє "Укрінформ".

Експонат перевезли на нову локацію. За словами міського голови Ірпеня Олександра Маркушина, там планують створити площу сучасного мистецтва.

"Ми хочемо створити площу сучасного мистецтва, де цей малюнок Бенксі буде центральним екземпляром. По периметру плануємо зробити великий триметровий бетонний паркан. Будемо залучати з Європи митців, які малюють у такому стилі, як Бенксі", – сказав він.

За словами очільника міста, найближчим часом жителям представлять візуалізацію площі. А на локації, куди перевезли експонат, буде цілодобова охорона та відеоспостереження.

Маркушин додав, що будинок, де було намальовано графіті, згодом повністю знесуть, а на його місці спроєктують "щось інше".

Нагадаємо, в листопаді 2022 року Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема, в Ірпені, Бородянці та Києві. Пізніше в Гостомелі намагалися викрасти графіті художника. Тому було запроваджено систему захисту його робіт.

Своєю чергою міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляв, що графіті Бенксі можуть законсервувати або перевезти в музей.