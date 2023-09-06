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Оккупанты проводят рейды по учебным заведениям на ТОТ: проверяют телефоны
Захватчики усиливают террор на временно оккупированных территориях Украины и обходят учебные заведения и проверяют телефоны студентов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что на временно оккупированных территориях Херсонской области полицейские проводят "профилактику экстремизма".
"В рамках профилактики оккупационные муртады обходят помещения захваченных колледжей и училищ и осуществляют проверку телефонов студентов. Конечно, главным вниманием правоохранителей является именно поиск украинских приложений на телефоне и доказательств чтения украинских СМИ", - сообщают в ЦНС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным украинского подполья, студентам угрожают последствиями, а также призывают сдавать тех, кто не лоялен к оккупационным властям.
Как россияне пытаются вербовать молодежь и детей в оккупации
Оккупационные администрации временно захваченных территорий Запорожской и Донецкой областей провалили вступительную кампанию в фейковые высшие учебные заведения.
В высшие учебные заведения в оккупированных Херсоне и Мелитополе никто не идет учиться. Абитуриенты не желают получать знания от предателей и принимать их "макулатуру"
Поэтому сейчас российские захватчики свозят из России студентов и заставляют их принимать участие в пропагандистских мероприятиях, чтобы влиять на молодежь на оккупированных территориях.
Кроме того, рашисты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы. В случае выявления детей, не ходящих в русские школы в оккупации, их родителям угрожают лишением родительских прав.