Оккупанты проводят рейды по учебным заведениям на ТОТ: проверяют телефоны

Захватчики усиливают террор на временно оккупированных территориях Украины и обходят учебные заведения и проверяют телефоны студентов.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях Херсонской области полицейские проводят "профилактику экстремизма".

"В рамках профилактики оккупационные муртады обходят помещения захваченных колледжей и училищ и осуществляют проверку телефонов студентов. Конечно, главным вниманием правоохранителей является именно поиск украинских приложений на телефоне и доказательств чтения украинских СМИ", - сообщают в ЦНС.

По данным украинского подполья, студентам угрожают последствиями, а также призывают сдавать тех, кто не лоялен к оккупационным властям.

Как россияне пытаются вербовать молодежь и детей в оккупации

Оккупационные администрации временно захваченных территорий Запорожской и Донецкой областей провалили вступительную кампанию в фейковые высшие учебные заведения.

В высшие учебные заведения в оккупированных Херсоне и Мелитополе никто не идет учиться. Абитуриенты не желают получать знания от предателей и принимать их "макулатуру"

Поэтому сейчас российские захватчики свозят из России студентов и заставляют их принимать участие в пропагандистских мероприятиях, чтобы влиять на молодежь на оккупированных территориях.

Кроме того, рашисты ищут детей, родители которых отказались отдавать ребенка в российские школы. В случае выявления детей, не ходящих в русские школы в оккупации, их родителям угрожают лишением родительских прав.