Окупанти проводять рейди по навчальним закладам на ТОТ: перевіряють телефони

Загарбники посилюють терор на тимчасово окупованих територіях України та обходять навчальні заклади й перевіряють телефони студентів.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях поліцаї проводять “профілактику екстремізму”.

"У межах “профілактики” окупаційні посіпаки обходять приміщення захоплених коледжів та училищ й здійснюють перевірку телефонів студентів. Звичайно, що головною увагою “правоохоронців” є саме пошук українських додатків на телефоні та доказів читання українських ЗМІ", - повідомляють у ЦНС.

За даними українського підпілля, студентам погрожують наслідками, а також закликають здавати тих хто не лояльний до окупаційної влади.

Як росіяни намагаються вербувати молодь та дітей в окупації

Окупаційні адміністрації тимчасово захоплених територій Запорізької та Донецької областей провалили вступну кампанію у фейкові вищі навчальні заклади.

До вищих навчальних закладів в окупованих Херсоні й Мелітополі ніхто не йде вчитись. Абітурієнти не бажають отримувати знання від зрадників й приймати їхню "макулатуру"

Тому наразі російські загарбники звозять з Росії студентів та змушують їх брати учать у пропагандистських заходах, щоб впливати на молодь на окупованих територіях.

Крім того, рашисти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл. У разі виявлення дітей, які не ходять до російських шкіл в окупації, їх батькам погрожують позбавленням батьківських прав.