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Окупанти проводять рейди по навчальним закладам на ТОТ: перевіряють телефони
Загарбники посилюють терор на тимчасово окупованих територіях України та обходять навчальні заклади й перевіряють телефони студентів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях поліцаї проводять “профілактику екстремізму”.
"У межах “профілактики” окупаційні посіпаки обходять приміщення захоплених коледжів та училищ й здійснюють перевірку телефонів студентів. Звичайно, що головною увагою “правоохоронців” є саме пошук українських додатків на телефоні та доказів читання українських ЗМІ", - повідомляють у ЦНС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними українського підпілля, студентам погрожують наслідками, а також закликають здавати тих хто не лояльний до окупаційної влади.
Як росіяни намагаються вербувати молодь та дітей в окупації
Окупаційні адміністрації тимчасово захоплених територій Запорізької та Донецької областей провалили вступну кампанію у фейкові вищі навчальні заклади.
До вищих навчальних закладів в окупованих Херсоні й Мелітополі ніхто не йде вчитись. Абітурієнти не бажають отримувати знання від зрадників й приймати їхню "макулатуру"
Тому наразі російські загарбники звозять з Росії студентів та змушують їх брати учать у пропагандистських заходах, щоб впливати на молодь на окупованих територіях.
Крім того, рашисти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл. У разі виявлення дітей, які не ходять до російських шкіл в окупації, їх батькам погрожують позбавленням батьківських прав.