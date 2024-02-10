Правительство уточнило условия, сферы и порядок использования языков нацменьшинств в Украине

Кабинет Министров Украины утвердил методологию использования языков национальных меньшинств (сообществ) Украины в населенных пунктах, где традиционно проживают представители нацменьшинств или составляют значительную часть населения.

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Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Защита прав национальных меньшинств

Отмечается, что документ был разработан как часть реформы по защите прав национальных меньшинств (сообществ) Украины в рамках выполнения рекомендаций Европейской комиссии на пути к началу переговоров о членстве в ЕС.

Одобренная Правительством методология устанавливает единые условия и порядок использования языков национальных меньшинств Украины в тех населенных пунктах, где они традиционно проживают, или тех, где нацменьшинства составляют значительную часть населения, то есть более 15% общей численности населения.

"Речь идет об использовании языков нацменьшинств в предоставлении публичных и социальных услуг, во взаимодействии с властью, в оказании медицинской помощи и других сферах. Обеспечиваем право национального меньшинства на развитие своего языка и одновременно сохраняем все преимущества украинского языка как государственного", - подчеркнул глава Правительства Денис. Шмигаль.

В каких областях общественной жизни будут использоваться языки нацменьшинств

Документ определяет сферы общественной жизни, в которых языки нацменьшинств могут использоваться наряду с государственным языком по решению сельского, поселкового или городского совета.

Это касается следующих вопросов:

коммуникации с органами власти и предоставление публичных услуг;

оказание медицинской помощи;

предоставление топографической информации;

распространение информации для всеобщего ознакомления;

написание официальных названий на табличках (вывесках) органов местного самоуправления и коммунальных предприятий;

предоставление социальных услуг гражданам преклонных лет и лицам с инвалидностью и т.д.

Для вступления в ЕС: Верховная рада внесла изменения в закон о нацменьшинствах

Напомним, Верховная Рада поддержала в целом важный законопроект, необходимый для вступления в Евросоюз, №10288-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных областях.

Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах в декабре 2022 года. Этот документ является одним из требований к началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Однако Венецианская комиссия рекомендовала просмотреть или уточнить ряд положений закона. В частности, украинским законодателям посоветовали убрать обязательства по переводу информации о публичных мероприятиях на украинском языке или по крайней мере пересмотреть его на основе принципа пропорциональности.

Также комиссия выступила за пересмотр обязательств, связанных с изданием книг на языках нацменьшинств и книжных магазинах, и за обеспечение большей правовой определенности возможности перевода официальных надписей и общей информации на язык меньшинства.

Чтобы выполнить рекомендации "венециалки", в сентябре текущего года Рада поддержала законопроект №9610, который вносит изменения в закон о нацменьшинствах.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский уже подписал изменения в закон " О национальных меньшинствах" (сообщества) Украины". В проекте было указано, в частности, что в населенных пунктах, где большинство населения составляют нацменьшинства, внутренняя и наружная реклама, а также реклама в местных аудиовизуальных медиа может дублироваться на языке сообщества.