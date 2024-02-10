Уряд уточнив умови, сфери й порядок використання мов нацменшин в Україні

Кабінет Міністрів України затвердив методологію використання мов національних меншин (спільнот) України в населених пунктах, де традиційно проживають представники нацменшин або становлять значну частину населення.

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Про це повідомляє пресслужба КМУ.

Захист прав національних меншин

Зазначається, що документ розробили як частину реформи щодо захисту прав національних меншин (спільнот) України в межах виконання рекомендацій Європейської комісії на шляху до початку перемовин про членство в ЄС.

Схвалена Урядом методологія встановлює єдині умови та порядок використання мов національних меншин України в тих населених пунктах, в яких вони традиційно проживають, або тих, де нацменшини становлять значну частину населення, тобто понад 15% загальної чисельності населення.

"Ідеться про використання мов нацменшин у наданні публічних та соціальних послуг, у взаємодії з владою, у наданні медичної допомоги та інших сферах. Забезпечуємо право національної меншини на розвиток своєї мови та водночас зберігаємо всі переваги української мови як державної", — підкреслив очільник Уряду Денис Шмигаль.

В яких сферах суспільного життя використовуватимуться мови нацменшин

Документ визначає сфери суспільного життя, в яких мови нацменшин можуть використовуватися поряд із державною мовою за рішенням сільської, селищної або міської ради.

Це стосується таких питань:

комунікації з органами влади та надання публічних послуг;

надання медичної допомоги;

надання топографічної інформації;

поширення інформації для загального ознайомлення;

написання офіційних назв на табличках (вивісках) органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств;

надання соціальних послуг громадянам похилого віку та особам з інвалідністю тощо.

Для вступу в ЄС: Верховна рада внесла зміни в закон про нацменшини

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала в цілому важливий законопроєкт, необхідний для вступу в Євросоюз, №10288-1 про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах.

Верховна Рада ухвалила закон про нацменшини в грудні 2022 року. Цей документ є однією з вимог для початку перемовин про вступ України до Європейського Союзу.

Однак Венеційська комісія рекомендувала переглянути або уточнити низку положень закону. Зокрема, українським законодавцям порадили прибрати зобов'язання щодо перекладу інформації про публічні заходи українською мовою або, принаймні, переглянути його на основі принципу пропорційності.

Також комісія виступила за перегляд зобов'язань, пов'язаних із виданням книг мовами нацменшин й книгарнями, та за забезпечення більшої правової визначеності щодо можливості перекладу офіційних написів і загальної інформації мовою меншини.

Щоб виконати рекомендації "венеційки", у вересні поточного року Рада підтримала законопроєкт №9610, який вносить зміни до закону про нацменшини.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський вже підписав зміни до закону "Про національні меншини (спільноти) України". У проєкті було вказано, зокрема, що в населених пунктах, де більшість населення становлять нацменшини, внутрішня та зовнішня реклама, а також реклама в місцевих аудіовізуальних медіа може дублюватися мовою спільноти.