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Смерть королевы Елизаветы II помогла возобновлению туриндустрии Великобритании
Из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II в Лондон съезжаются президенты, дипломаты, бизнесмены и обычные люди, чтобы увидеть часть траурных мероприятий, продолжающихся в столице страны. Поток людей подтолкнул возобновление туриндустрии Великобритании, сообщает Associated Press.
По данным лондонской платформы группового бронирования Hotelplanner.com, скорбное событие приведет к тому, что загрузка отелей Лондона за счет туристов и иностранных делегаций может достичь рекордных 95%.
Для примера: все 35 номеров в двухзвездочной гостинице Corbigoe в лондонском районе Виктория, недалеко от Букингемского дворца, были забронированы.
"Это неудивительно, если учесть, что глаза мира действительно прикованы к столице, высокопоставленные лица и представители общественности, есть такие как я, которые просто хотят быть частью такого исторического события", - сказал старший директор гостиничной аналитической компании STR Томас Эмануэль.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, большой наплыв людей в Лондон активизировал работу других сфер бизнеса, в том числе кафе и ресторанов.
В то же время некоторые аналитики предполагают, что общий экономический подъем Великобритании после периода королевского траура будет ограничен. Объясняют это тем, что активная работа бизнеса в Лондоне при наплыве людей будет компенсирована закрытием предприятий на похоронный понедельник, ставший государственным выходным.
Отметим, что поминальная церемония будет закрыта, но в Лондоне продолжаются другие траурные мероприятия в память о Елизавете II.
Напомним, в Великобритании 8 сентября скончалась на 97-м году жизни королева Елизавета II.
Захоронение королевы Великобритании состоится 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Сейчас ее тело лежит в Вестминстер-холле, чтобы все желающие могли с ней попрощаться.
Для 500 глав государств и высоких гостей, среди которых будет и супруга президента Украины Елена Зеленская, проведут поминальную службу и VIP-прием, организованный королем Чарльзом ІІІ.