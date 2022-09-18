Смерть королеви Єлизавети II допомогла відновленню туріндустрії Великобританії

Через смерть королеви Великобританії Єлизавети II до Лондону з'їжджаються президенти, дипломати, бізнесмени і звичайні люди, щоб побачити частину жалобних заходів, які тривають в столиці країни. Потік людей підштовхнув відновлення туріндустрії Великобританії, повідомляє Associated Press.

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За даними лондонської платформи групового бронювання Hotelplanner.com, скорботна подія призведе то того, що завантаження готелів Лондона за рахунок туристів та іноземних делегацій може досягти рекордних 95%.

Для прикладу: усі 35 номерів у двозірковому готелі Corbigoe у лондонському районі Вікторія, неподалік від Букінгемського палацу, були заброньовані.

"Це недивно, якщо врахувати, що очі світу справді звернені до столиці, високопоставлених осіб та представників громадськості, таких як я, які просто хочуть бути частиною такої історичної події", – сказав старший директор готельної аналітичної компанії STR Томас Емануель.

Крім того, великий наплив людей до Лондону активізував роботу іншого бізнесу, зокрема кафе та ресторанів.

В той же час деякі аналітики передбачають, що загальний економічний підйом Великої Британії після періоду королівської жалоби буде обмеженим. Пояснюють це тим, що активна робота бізнесу у Лондоні під час напливу людей буде компенсована закриттям підприємств на похоронний понеділок, який став державним вихідним.

Зазначимо, що поминальна церемонія буде закритою, але в Лондоні тривають інші жалобні заходи в пам'ять про Єлизавету II.



Нагадаємо, у Великій Британії 8 вересня померла на 97-му році життя королева Єлизавета II.

Поховання королеви Великої Британії відбудеться 19 вересня у Вестмінстерському абатстві. Зараз її тіло лежить у Вестмінстер-холі, щоб усі бажаючі могли з нею попрощатися.

Для 500 глав держав і високих гостей, серед яких буде і дружина президента України Олена Зеленська, проведуть поминальну службу та VIP-прийом, організований королем Чарльзом ІІІ.