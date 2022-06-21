Украина и Россия провели очередной обмен телами

В Запорожской области 21 июня прошла очередная операция по передаче тел погибших военнослужащих. Украина вернула тела 35 своих защитников.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что возвращение тел погибших украинских военных продолжается в соответствии с нормами Женевской конвенции.

"Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 июня в Киев привезли тела еще 58 защитников "Азовстали". Четверо из них, вероятно, служили в "Азове". До этого украинская сторона и страна-агрессор Россия провели еще два обмена телами погибших военных. 7 июня в Киев прибыли 160 украинских защитников. Также 8 июня стороны договорились об обмене по формуле "50 на 50".