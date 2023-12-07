Украинцы смогут узнать о доходах чиновников: стало известно, когда откроют доступ к Реестру деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре откроет публичный доступ к Реестру деклараций. Все желающие смогут пересмотреть задекларированное состояние госчиновников.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Приоритетом НАПК является обеспечение защиты информации о декларантах, осуществляющих защиту нашего государства, и членах их семей. В настоящее время НАПК работает над изъятием деклараций из публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, поданных такими лицами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что не позднее 10 декабря НАПК завершит эту работу по представлениям инициаторов изъятия, которые поступили в эту дату.

Таким образом, будет обеспечен открытый круглосуточный доступ в Реестр с учетом мер безопасности, определенных п. 2 -11 Заключительных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Обращаем внимание декларантов и инициаторов внесения представлений об изъятии деклараций из публичной части Реестра, что осталось мало времени для подачи в НАПК соответствующего представления к открытию Реестра", - подчеркнули в НАПК.

Там отметили, что инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, которые мобилизованы в ряды ВСУ, является Генеральный Штаб Украины.

В НАПК напомнили, что на основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, представленные за все периоды.

"Все документы, поданные в Реестр декларантами, по которым на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически", - отметили в НАПК.

Сообщается, что изъятие документов из публичной части Реестра деклараций будет осуществляться НАПК по представлениям инициаторов и после 10 декабря вплоть до даты завершения или отмены военного положения в Украине, однако в определенное время они будут находиться в открытом доступе.

Полный публичный доступ в Реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.

Восстановление декларирования в Украине

Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.

5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.

В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.

Речь шла о том, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные в частности военнослужащими:

Вооруженных сил Украины;

Государственная пограничная служба Украины;

Государственная служба специальной связи и защиты информации;

Управление государственной охраны;

других военных формирований.

Также президент предложил, чтобы в открытом доступе не было деклараций:

сотрудников полиции особого назначения, которые во время военного положения вовлечены в ведение боевых действий;

раненых;

пленных;

миротворцев;

лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Было предусмотрено, что это не касается в частности:

военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летних комиссий;

лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

лиц, осуществляющих подготовку, компанию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.

Парламент проголосовал за возобновление декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.