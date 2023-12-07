- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Украинцы смогут узнать о доходах чиновников: стало известно, когда откроют доступ к Реестру деклараций
Национальное агентство по предотвращению коррупции в декабре откроет публичный доступ к Реестру деклараций. Все желающие смогут пересмотреть задекларированное состояние госчиновников.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"Приоритетом НАПК является обеспечение защиты информации о декларантах, осуществляющих защиту нашего государства, и членах их семей. В настоящее время НАПК работает над изъятием деклараций из публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, поданных такими лицами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что не позднее 10 декабря НАПК завершит эту работу по представлениям инициаторов изъятия, которые поступили в эту дату.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Таким образом, будет обеспечен открытый круглосуточный доступ в Реестр с учетом мер безопасности, определенных п. 2 -11 Заключительных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции".
"Обращаем внимание декларантов и инициаторов внесения представлений об изъятии деклараций из публичной части Реестра, что осталось мало времени для подачи в НАПК соответствующего представления к открытию Реестра", - подчеркнули в НАПК.
Там отметили, что инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, которые мобилизованы в ряды ВСУ, является Генеральный Штаб Украины.
В НАПК напомнили, что на основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, представленные за все периоды.
"Все документы, поданные в Реестр декларантами, по которым на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически", - отметили в НАПК.
Сообщается, что изъятие документов из публичной части Реестра деклараций будет осуществляться НАПК по представлениям инициаторов и после 10 декабря вплоть до даты завершения или отмены военного положения в Украине, однако в определенное время они будут находиться в открытом доступе.
Полный публичный доступ в Реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.
Восстановление декларирования в Украине
Вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ Верховная Рада поддержала законопроект, которым приостановила обязательное декларирование – чиновникам разрешили отчитаться в течение трех месяцев после окончания военного положения. Декларирование происходило на добровольной основе.
5 сентября парламент принял в целом законопроект №9534 о возвращении обязательного декларирования. Однако документом было предусмотрено, что для общественности декларация будет открыта только через год.
В связи с этим Зеленский ветировал законопроект и внес предложения относительно немедленного открытия доступа к Реестру деклараций, но с особенностями определенных групп граждан.
Речь шла о том, чтобы в открытом доступе не отражались декларации, поданные в частности военнослужащими:
- Вооруженных сил Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Государственная служба специальной связи и защиты информации;
- Управление государственной охраны;
- других военных формирований.
Также президент предложил, чтобы в открытом доступе не было деклараций:
- сотрудников полиции особого назначения, которые во время военного положения вовлечены в ведение боевых действий;
- раненых;
- пленных;
- миротворцев;
- лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.
Было предусмотрено, что это не касается в частности:
- военнослужащих на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;
- лиц, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летних комиссий;
- лиц, которые проходят службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированы в них (кроме рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);
- лиц, осуществляющих подготовку, компанию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.
Парламент проголосовал за возобновление декларирования с открытым реестром на заседании 20 сентября. Президент подписал закон 10 октября.