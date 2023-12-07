Українці зможуть дізнатися про статки чиновників: стало відомо, коли відкриють доступ до Реєстру декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції у грудні відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій. Усі охочі зможуть переглянути задекларований стан держпосадовців.

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Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Пріоритетом НАЗК є забезпечення захисту інформації про декларантів, які здійснюють захист нашої держави, та членів їх сімей. Наразі НАЗК працює над вилученням декларацій з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих такими особами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що не пізніше 10 грудня НАЗК завершить цю роботу за поданнями ініціаторів вилучення, які надійшли до цієї дати.

Таким чином буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до Реєстру із врахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України “Про запобігання корупції”.

"Звертаємо увагу декларантів та ініціаторів внесення подань про вилучення декларацій з публічної частини Реєстру, що залишилося обмаль часу для подачі до НАЗК відповідного подання до відкриття Реєстру", - підкреслили в НАЗК.

Там зауважили, що ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб України.

У НАЗК нагадали, що на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди.

"Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично", - зауважили в НАЗК.

Повідомляється, що вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій здійснюватиметься НАЗК за поданнями ініціаторів і після 10 грудня аж до дати завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Відновлення декларування в Україні

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.

5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.

У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.

Ішлося про те, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:

Збройних сил України;

Державної прикордонної служби України;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Управління державної охорони;

інших військових формувань.

Також президент запропонував, щоб у відкритому доступі не було декларацій:

співробітників поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;

поранених;

полонених;

миротворців;

осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Було передбачено, що це не стосуватиметься зокрема:

військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;

осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій;

осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);

осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.