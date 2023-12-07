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Українці зможуть дізнатися про статки чиновників: стало відомо, коли відкриють доступ до Реєстру декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції у грудні відкриє публічний доступ до Реєстру декларацій. Усі охочі зможуть переглянути задекларований стан держпосадовців.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
"Пріоритетом НАЗК є забезпечення захисту інформації про декларантів, які здійснюють захист нашої держави, та членів їх сімей. Наразі НАЗК працює над вилученням декларацій з публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих такими особами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що не пізніше 10 грудня НАЗК завершить цю роботу за поданнями ініціаторів вилучення, які надійшли до цієї дати.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Таким чином буде забезпечено відкритий цілодобовий доступ до Реєстру із врахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень Закону України “Про запобігання корупції”.
"Звертаємо увагу декларантів та ініціаторів внесення подань про вилучення декларацій з публічної частини Реєстру, що залишилося обмаль часу для подачі до НАЗК відповідного подання до відкриття Реєстру", - підкреслили в НАЗК.
Там зауважили, що ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб України.
У НАЗК нагадали, що на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди.
"Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично", - зауважили в НАЗК.
Повідомляється, що вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій здійснюватиметься НАЗК за поданнями ініціаторів і після 10 грудня аж до дати завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.
Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.
Відновлення декларування в Україні
Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким призупинила обовʼязкове декларування – чиновникам дозволили відзвітувати протягом трьох місяців після закінчення воєнного стану. Декларування відбувалося на добровільній основі.
5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроєкт №9534 про повернення обовʼязкового декларування. Однак документом було передбачено, що для громадськості декларації буде відкрито лише через рік.
У звʼязку з цим Зеленський ветував законопроєкт і вніс пропозиції щодо негайного відкриття доступу до Реєстру декларацій, але з особливостями щодо певних груп громадян.
Ішлося про те, щоб у відкритому доступі не відображалися декларації, подані, зокрема, військовослужбовцями:
- Збройних сил України;
- Державної прикордонної служби України;
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
- Управління державної охорони;
- інших військових формувань.
Також президент запропонував, щоб у відкритому доступі не було декларацій:
- співробітників поліції особливого призначення, які під час воєнного стану залучені до ведення бойових дій;
- поранених;
- полонених;
- миротворців;
- осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Було передбачено, що це не стосуватиметься зокрема:
- військовослужбовців на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників;
- осіб, які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій;
- осіб, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів);
- осіб, які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.
Парламент проголосував за відновлення е-декларування з відкритим реєстром на засіданні 20 вересня. Президент підписав закон 10 жовтня.