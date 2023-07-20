Украинский паспорт занял 30 место по "мобильности": куда украинцы могут свободно путешествовать

Украинский паспорт поднялся на шесть строчек в рейтинге Индекса паспортов от компании Henley&Partners, заняв в этом году 30 место.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса.

Украинцы могут без визы или с получением визы по прибытии посетить 146 стран. 30-е место с Украиной разделяют Гренада и Сент-Люсия.

Страны, в которые украинцы могут свободно поехать. Фото: Henley&Partners Страны, в которые украинцы могут свободно поехать. Фото: Henley&Partners Страны, в которые украинцы могут свободно поехать. Фото: Henley&Partners Страны, в которые украинцы могут свободно поехать. Фото: Henley&Partners

Что касается лидеров рейтинга, то сформировалась такая тройка:

Сингапур, граждане которого имеют безвизовый доступ в 192 страны; Второе место между собой разделили Германия, Испания и Италия (190 стран); Третье место получили Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония (189 стран).

Последние строчки рейтинга занимают:

Афганистан – 103 место с 27 странами;

Ирак – 102 место с 29 странами;

Сирия – 101 с 30 странами.

Беларусь на 79-м месте, граждане которой могут свободно путешествовать в 79 стран, Россия — 49 из 115 стран. Отметим, что Украину исключили из перечня, куда россияне могут поехать беспрепятственно, ведь Киев с 1 июля 2022 года ввел визовый режим въезда для граждан РФ.

Другие страны вводят дополнительные трудности для россиян. В частности, Литва официально заявила, что запретит россиянам подавать заявления на гражданство и покупать недвижимость. Впоследствии Вильнюс начал лишать россиян вид на жительство из-за их "политических взглядов".

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