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Украинский паспорт занял 30 место по "мобильности": куда украинцы могут свободно путешествовать
Украинский паспорт поднялся на шесть строчек в рейтинге Индекса паспортов от компании Henley&Partners, заняв в этом году 30 место.
Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса.
Украинцы могут без визы или с получением визы по прибытии посетить 146 стран. 30-е место с Украиной разделяют Гренада и Сент-Люсия.
Что касается лидеров рейтинга, то сформировалась такая тройка:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- Сингапур, граждане которого имеют безвизовый доступ в 192 страны;
- Второе место между собой разделили Германия, Испания и Италия (190 стран);
- Третье место получили Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония (189 стран).
Последние строчки рейтинга занимают:
- Афганистан – 103 место с 27 странами;
- Ирак – 102 место с 29 странами;
- Сирия – 101 с 30 странами.
Беларусь на 79-м месте, граждане которой могут свободно путешествовать в 79 стран, Россия — 49 из 115 стран. Отметим, что Украину исключили из перечня, куда россияне могут поехать беспрепятственно, ведь Киев с 1 июля 2022 года ввел визовый режим въезда для граждан РФ.
Другие страны вводят дополнительные трудности для россиян. В частности, Литва официально заявила, что запретит россиянам подавать заявления на гражданство и покупать недвижимость. Впоследствии Вильнюс начал лишать россиян вид на жительство из-за их "политических взглядов".
Источник фото: ua.depositphotos.com