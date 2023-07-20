Український паспорт посів 30 місце за "мобільністю": куди українці можуть вільно подорожувати

Український паспорт піднявся на шість сходинок у рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners, зайнявши цьогоріч 30 місце.

Про це свідчать дані оновленого Індексу.

Українці можуть без візи або з отриманням візи після прибуття відвідати 146 країн. 30 сходинку з Україною розділяють Гренада та Сент-Люсія.

Країни, в які українці можуть вільно поїхати. Фото: Henley&Partners Країни, в які українці можуть вільно поїхати. Фото: Henley&Partners Країни, в які українці можуть вільно поїхати. Фото: Henley&Partners Країни, в які українці можуть вільно поїхати. Фото: Henley&Partners

Щодо лідерів рейтингу, то сформувалась така трійка:

Сінгапур, громадяни якого мають безвізовий доступ до 192 країн; Друге місце між собою поділили Німеччина, Іспанія та Італія (190 країн); Третє місце отримали Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея і Японія (189 країн).

Останні сходинки рейтингу займають:

Афганістан — 103 місце з 27 країнами;

Ірак — 102 місце з 29 країнами;

Сирія — 101 з 30 країнами.

Білорусь на 79-му місці, громадяни якої можуть вільно подорожувати до 79 країн, Росія — 49 зі 115 країнами. Зауважимо, що Україну виключили з переліку, куди росіяни можуть поїхати безперешкодно, адже Київ з 1 липня 2022 року запровадив візовий режим в'їзду для громадян РФ.

Інші країни запроваджують додаткові труднощі для росіян. Зокрема, Литва офіційно заявила, що заборонить росіянам подавати заяви на громадянство і купувати нерухомість. Згодом Вільнюс почав позбавляти росіян посвідок на проживання черз їхні "політичні погляди".

Джерело фото: ua.depositphotos.com