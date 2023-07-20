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Український паспорт посів 30 місце за "мобільністю": куди українці можуть вільно подорожувати
Український паспорт піднявся на шість сходинок у рейтингу Індексу паспортів від компанії Henley&Partners, зайнявши цьогоріч 30 місце.
Про це свідчать дані оновленого Індексу.
Українці можуть без візи або з отриманням візи після прибуття відвідати 146 країн. 30 сходинку з Україною розділяють Гренада та Сент-Люсія.
Щодо лідерів рейтингу, то сформувалась така трійка:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Сінгапур, громадяни якого мають безвізовий доступ до 192 країн;
- Друге місце між собою поділили Німеччина, Іспанія та Італія (190 країн);
- Третє місце отримали Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея і Японія (189 країн).
Останні сходинки рейтингу займають:
- Афганістан — 103 місце з 27 країнами;
- Ірак — 102 місце з 29 країнами;
- Сирія — 101 з 30 країнами.
Білорусь на 79-му місці, громадяни якої можуть вільно подорожувати до 79 країн, Росія — 49 зі 115 країнами. Зауважимо, що Україну виключили з переліку, куди росіяни можуть поїхати безперешкодно, адже Київ з 1 липня 2022 року запровадив візовий режим в'їзду для громадян РФ.
Інші країни запроваджують додаткові труднощі для росіян. Зокрема, Литва офіційно заявила, що заборонить росіянам подавати заяви на громадянство і купувати нерухомість. Згодом Вільнюс почав позбавляти росіян посвідок на проживання черз їхні "політичні погляди".
Джерело фото: ua.depositphotos.com