В 2023 году Верховная Рада приняла 18 законов, касающихся социальной сферы – нардеп Галина Третьякова

В течение 2023 года Верховная Рада приняла 18 законов, касающихся социальной сферы. Все они призваны содействовать усилению прав военнослужащих и ветеранов войны, беременных женщин и работников объектов критической инфраструктуры, украинских трудовых мигрантов и борцов за независимость Украины.

Об этом сообщила народный депутат, председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Значительная часть новых "социальных" законов 2023 года касается защиты прав и расширения возможностей защитников и защитниц Украины. В частности, предусмотрена возможность предоставления статуса участника боевых действий гражданам, выступившим в защиту государства в первый месяц широкомасштабной войны России против Украины", - отметила депутат.

Кроме того, по словам Третьяковой, упрощена процедура предоставления лицам статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего или умершего защитника или защитницы Украины.

Также освобождены от налогообложения транспортные средства, которые отнесены к гуманитарной помощи и поступают для обеспечения обороны Украины, разрешено использование таких авто военнослужащими.

Особого внимания заслуживают инициативы по предоставлению права военнослужащим делать личное распоряжение (завещание) по выплате единовременного денежного пособия в случае его гибели, по защите прав украинцев - трудовых мигрантов в процессе трудоустройства за рубежом, по установлению пенсии за особые заслуги перед Украиной борцам за независимость Украины в ХХ веке и т. д.

Напомним, семьи украинских военных, погибших при защите Родины, имеют право на получение 15 млн грн денежной помощи от государства.

Согласно действующим порядкам, утвержденным Минобороны и МВД, денежная помощь выплачивается равными частями всем получателям: сначала 1/5 от назначенной суммы, остальное ежемесячно в течение следующих 40 месяцев.

Если кто-либо из членов семьи отказывается от выплаты или не обратился за ней в течение трех лет, то их доля распределяется между другими, кто имеет право на эту компенсацию.

В то же время, если после назначения и начала выплат за их получением обращаются другие лица, имеющие на нее право, происходит перераспределение суммы пособия либо с согласия сторон, либо в судебном порядке.

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