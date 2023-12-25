У 2023 році Верховна Рада ухвалила 18 законів, що стосуються соціальної сфери – нардеп Галина Третьякова

Впродовж 2023 року Верховна Рада ухвалила 18 законів, які стосуються соціальної сфери. Всі вони покликані сприяти посиленню прав військовослужбовців та ветеранів війни, вагітних жінок і працівників об’єктів критичної інфраструктури, українських трудових мігрантів та борців за незалежність України тощо.

Про це повідомила народна депутатка, голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Значна частина нових "соціальних" законів 2023 року стосується захисту прав та розширення можливостей захисників та захисниць України. Зокрема, передбачена можливість надання статусу учасника бойових дій громадянам, які виступили на захист держави в перший місяць широкомасштабної війни росії проти України", — зазначила парламентарійка.

Крім того, за словами Третьякової, спрощено процедуру надання особам статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім'ї загиблого або померлого захисника чи захисниці України.

Також звільнено від оподаткування транспортні засоби, які зараховані до гуманітарної допомоги й надходять для забезпечення оборони України, дозволено використання таких авто військовослужбовцями.

Особливої уваги заслуговують ініціативи щодо надання права військовослужбовцям робити особисте розпорядження (заповіт) щодо виплати одноразової грошової допомоги у випадку його загибелі, щодо захисту прав українців - трудових мігрантів у процесі працевлаштування за кордоном, щодо встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною борцям за незалежність України у ХХ столітті тощо.

Нагадаємо, родини українських військових, які загинули під час захисту Батьківщини, мають право на отримання 15 млн грн грошової допомоги від держави.

Відповідно до чинних порядків, затверджених Міноборони та МВС, грошова допомога виплачується рівними частинами усім отримувачам: спочатку 1/5 від призначеної суми, решта — щомісячно протягом наступних 40 місяців.

Якщо хтось з членів родини відмовляється від виплати, або не звернувся за нею протягом трьох років, то їхня частка розподіляється між іншими, хто має право на цю компенсацію.

Водночас, якщо після призначення та початку виплат за їх отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, відбувається перерозподіл суми допомоги — або за згодою сторін, або у судовому порядку.