В "Киевводоканале" рассказали, повлияет ли подрыв Каховской ГЭС на водоснабжение в столице

Ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и спуском воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

Как отмечается, в Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет.

"Столица продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме", - говорится в сообщении.

Специалисты "Киевводоканала" работают 24/7, чтобы обеспечить надежное централизованное водоснабжение потребителей.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.

В "Энергоатоме" заявили, что подрыв ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС, однако сейчас ситуация контролируемая.

По информации "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению после подрыва российскими оккупационными войсками.

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