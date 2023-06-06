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У "Київводоканалі" розповіли, чи вплине підрив Каховської ГЕС на водопостачання у столиці
Ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва.
Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".
Як зазначається, у Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає.
"Столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Фахівці "Київводоканалу" працюють 24/7, щоб забезпечити надійне централізоване водопостачання споживачів.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.
В "Енергоатомі" заявили, що підрив ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте наразі ситуація контрольована.
За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.
Фото: ua.depositphotos.com