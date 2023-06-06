У "Київводоканалі" розповіли, чи вплине підрив Каховської ГЕС на водопостачання у столиці

Ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС і спуском води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва.

Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

Як зазначається, у Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає.

"Столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Фахівці "Київводоканалу" працюють 24/7, щоб забезпечити надійне централізоване водопостачання споживачів.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.

В "Енергоатомі" заявили, що підрив ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте наразі ситуація контрольована.

За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.

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