В некоторых областях Украины могут ввести карантинные ограничения, – главный санврач

Местные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям во Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях обсуждают введение мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Forbes.

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Недавно Минздрав после продолжительного перерыва начал снова публиковать статистику заболеваемости населения в Украине коронаирусом. С 10 по 16 октября на Covid-9 заболело более 22 тысяч человек.

Отметим, что эта цифра на 37% уступает показателю предыдущей недели. В то же время, как отметил Кузин, количество проведенных тестов на коронавирус снизилось на 23%, поэтому реальная ситуация не до конца ясна.

"В среднем мы делаем 116 000–120 000 исследований в течение одной недели, еще две-три недели назад этот показатель доходил до 150 000 тестов", – сказал главный санврач.

При этом он заверил, что вводить общегосударственный карантин, как это было в 2020-2021 годах, Минздрав не планирует. В этом году правительство ограничится внедрением противоэпидемических мер на уровне областей.

Напомним, с 7 октября в Сумской области вернули масочный режим на фоне увеличения случаев заболеваний Covid-19. Также увеличился показатель летальных исходов от осложнений, вызванных Covid-19.

Кроме того, в Тернополе с 22 сентября ношение масок в общественных местах снова стало обязательным. Это первый город, вернувший масочный режим после полномасштабного вторжения РФ.

Также городские власти Киева призывает вернуться к ношению масок в публичных местах из-за стремительного роста заболеваемости Covid-19.

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