У деяких областях України можуть ввести карантинні обмеження, – головний санлікар

Місцеві комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Львівській, Чернівецькій та Тернопільській областях обговорюють запровадження заходів проти поширення коронавірусної інфекції. Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтервʼю Forbes.

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Нещодавно Мінздрав після тривалої перерви почав знову публікувати статистику захворюваності населення в Україні на коронаірус. З 10 по 16 жовтня на Covid-19 захворіло понад 22 тисячі людей.

Зазначимо, що ця цифра на 37% поступаєтеся показнику попереднього тижня. В той же час, як зазначив Кузін, кількість проведених тестів на коронавірус знизилася на 23%, тому реальна ситуація не до кінця зрозуміла.

"В середньому, ми робимо 116 000–120 000 досліджень упродовж одного тижня, ще два-три тижні тому цей показник доходив до 150 000 тестів", – сказав головний санлікар.

При цьому він запевнив, що вводити загальнодержавний карантин, як це було у 2020–2021 роках, МОЗ не планує. В цьому році уряд обмежиться впровадженням протиепідемічних заходів на рівні областей.

Нагадаємо, з 7 жовтня у Сумській області повернули масковий режим на тлі збільшення випадків захворювань на Covid-19. Також збільшився показник летальних випадків від ускладнень, спричинених Covid-19.

Крім того, у Тернополі з 22 вересня носіння масок у громадських місцях знову стало обов’язковим. Це перше місто, яке повернуло масковий режим після повномасштабного вторгнення РФ.

Також міська влада Києва закликає повернутися до носіння масок у публічних місцях через стрімке зростання захворюваності на Covid-19.

Джерело фото: ua.depositphotos.com