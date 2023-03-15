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В Харькове возобновляется движение электротранспорта
Вечером 15 марта в Харькове возобновляется движение троллейбусов, которые приостановились после массовых обстрелов 9 марта. С завтрашнего дня на улицах города снова будут курсировать трамваи.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Круглосуточно коммунальщики совместно с энергетиками работали над восстановлением наземного электротранспорта. Спасибо им за это!" – написал он.
Ранее Терехов сообщал, что в Харькове трамваи и троллейбусы сейчас заменяют 100 автобусов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, с утра 9 марта армия страны-агрессора РФ выпустила около 15 ракет по Харькову и области. По состоянию на 10 марта после ракетных обстрелов в Харькове без света остались 470 тысяч потребителей.
Утром 15 марта российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Харькову. В районе места прилета нет ни одного военного или инфраструктурного объекта, а только жилые дома и городская инфраструктура.