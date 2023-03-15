У Харкові відновлюється рух електротранспорту

Увечері 15 березня у Харкові відновлюється рух тролейбусів, які призупинилися після масованого обстрілу 9 березня. Відзавтра на вулицях міста знову курсуватимуть трамваї.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Цілодобово комунальники спільно з енергетиками працювали над відновленням наземного електротранспорту. Дякую їм за це!" - написав він.

Раніше Терехов повідомляв, що у Харкові трамваї та тролейбуси зараз замінюють 100 автобусів.

Нагадаємо, зранку 9 березня армія країни-агресора РФ випустила близько 15 ракет по Харкову та області. Станом на 10 березня після ракетного обстрілу у Харкові без світла були 470 тисяч споживачів.

Зранку 15 березня російські окупанти знову завдали ракетного удару по Харкову. В районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об‘єкта, а тільки житлові будинки та міська інфраструктура.