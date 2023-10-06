В Харькове вынесли приговор обвиняемому в наведении удара по крупнейшему рынку Украины: тот вины не признал

Суд признал жителя Харькова виновным в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении, расположении Вооруженных сил Украины, которое, по данным следствия, враг использовал для нанесения ударов по Харькову, в том числе по крупнейшему в Украине рынку "Барабашово".

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины, осуществлявшей расследование, и Харьковской областной прокуратуре. По части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину антиукраински настроенный мужчина через Telegram-бот связался с представителями российской военной разведки и стал с ними сотрудничать.

Как выявили правоохранители, злоумышленник корректировал российские ракетно-артиллерийские удары по местам массового скопления людей в Харькове, в частности, именно по его наводке в прошлом году оккупанты обстреляли местный рынок "Барабашово", который является крупнейшим торговым заведением Украины.

Также указано, что во исполнение задач своих кураторов приспешник оккупантов собирал информацию о размещении военной техники и личного состава ВСУ на территории Харькова и области.

Мужчина присылал скриншоты карт местности с обозначениями мест базирования подразделений украинских военных, выполнявших боевые задания. Больше всего его интересовали локации укрепрайонов и маршруты движения подразделений украинских войск в направлении восточного фронта.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта в августе 2022 года в ходе проведения контрдиверсионных мероприятий в Харькове. Впрочем, на судебном заседании мужчина свою вину не признал.

Напомним также, что в августе уже этого года в СБУ сообщали о задержании в Харькове двух информаторов РФ, собиравших данные о подразделениях ВСУ на территории города. В начале же октября крупную сеть информаторов разоблачили в Николаевской области.