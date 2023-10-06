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В Харкові винесли вирок обвинуваченому в наведенні удару по найбільшому ринку України: той вини не визнав
Суд визнав мешканця Харкова винним в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух, розташування Збройних сил України, яке, за даними слідства, ворог використовував для завдання ударів по Харкову, у тому числі по найбільшому в Україні ринку "Барабашово".
Про це повідомляють в Службі безпеки України, що здійснювала розслідування, та Харківській обласній прокуратурі. За частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі.
Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну антиукраїнськи налаштований чоловік через Telegram-бот зв’язався з представниками російської воєнної розвідки і став з ними співпрацювати.
Як виявили правоохоронці, зловмисник коригував російські ракетно-артилерійські удари по місцях масового скупчення людей у Харкові, зокрема саме за його наведенням минулого року окупанти обстріляли місцевий ринок "Барабашово", який є найбільшим торговельним закладом України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також вказано, що на виконання завдань своїх кураторів поплічник окупантів збирав інформацію про розміщення військової техніки та особового складу ЗСУ на території Харкова і області.
Чоловік надсилав скріншоти мап місцевості з позначеннями місць базування підрозділів українських військових, які виконували бойові завдання. Найбільше його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту.
Співробітники СБУ затримали фігуранта в серпні 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Харкові. Втім, у судовому засіданні чоловік свою вину не визнав.
Нагадаємо також, що в серпні вже цього року в СБУ повідомляли про затримання в Харкові двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста. На початку ж жовтня велику мережу інформаторів викрили у Миколаївській області.