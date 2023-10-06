В Харкові винесли вирок обвинуваченому в наведенні удару по найбільшому ринку України: той вини не визнав

Суд визнав мешканця Харкова винним в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух, розташування Збройних сил України, яке, за даними слідства, ворог використовував для завдання ударів по Харкову, у тому числі по найбільшому в Україні ринку "Барабашово".

Про це повідомляють в Службі безпеки України, що здійснювала розслідування, та Харківській обласній прокуратурі. За частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну антиукраїнськи налаштований чоловік через Telegram-бот зв’язався з представниками російської воєнної розвідки і став з ними співпрацювати.

Як виявили правоохоронці, зловмисник коригував російські ракетно-артилерійські удари по місцях масового скупчення людей у Харкові, зокрема саме за його наведенням минулого року окупанти обстріляли місцевий ринок "Барабашово", який є найбільшим торговельним закладом України.

Також вказано, що на виконання завдань своїх кураторів поплічник окупантів збирав інформацію про розміщення військової техніки та особового складу ЗСУ на території Харкова і області.

Чоловік надсилав скріншоти мап місцевості з позначеннями місць базування підрозділів українських військових, які виконували бойові завдання. Найбільше його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту.

Співробітники СБУ затримали фігуранта в серпні 2022 року під час проведення контрдиверсійних заходів у Харкові. Втім, у судовому засіданні чоловік свою вину не визнав.

Нагадаємо також, що в серпні вже цього року в СБУ повідомляли про затримання в Харкові двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста. На початку ж жовтня велику мережу інформаторів викрили у Миколаївській області.