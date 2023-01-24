Залужный пожертвовал на ВСУ полученный в наследство $1 млн

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в январе передал на нужды украинских защитников один миллион долларов США, полученный в наследство.

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Об этом сообщил руководитель киевского бюро The New York Times Эндрю Крамер.

Залужный получил деньги от американца украинского происхождения Григория Степанца, о чем рассказала его семья. В то же время не уточняется, какую именно сумму унаследовал главнокомандующий ВСУ.

В Генеральном штабе ВСУ журналистам подтвердили факт пожертвования.

Тем временем украинцы по инициативе monobank собрали 100 миллионов гривен в помощь семьям, пострадавшим в результате попадания 14 января российской ракеты в многоэтажку на набережной Победы в Днепре.

Известно, что 90% украинцев систематически или время от времени поддерживают волонтеров, 59,9% - оказывают поддержку в форме денежных пожертвований.

Что касается направлений донатов, то более половины опрошенных (56,1%), имея выбор, направляли бы средства на поддержку Вооруженных сил Украины. 22,4% украинцев примерно одинаковый объем своих средств отдали бы на нужды ВСУ и поддержку пострадавших от войны.