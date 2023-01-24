Залужний пожертвував на ЗСУ отриманий у спадок $1 млн

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у січні передав на потреби українських захисників один мільйон доларів США, отриманий у спадок.

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Про це повідомив керівник київського бюро The New York Times Ендрю Крамер.

Залужний отримав кошти від американця українського походження Григорія Степанця, про що розповіла його родина. Водночас не уточнюється, яку саме суму успадкував головнокомандувач ЗСУ.

В Генеральному штабі ЗСУ журналістам підтвердили факт пожертвування.

Тим часом українці за ініціативою monobank зібрали 100 мільйонів гривень на допомогу сімʼям, постраждалим внаслідок влучання 14 січня російської ракети в багатоповерхівку на набережній Перемоги у Дніпрі.

Відомо, що наразі 90% українців систематично чи час від часу підтримують волонтерів, 59,9% - надають підтримку в формі грошових пожертв.

Щодо напрямків донатів, то понад половина опитаних (56,1%), маючи вибір, спрямовували би кошти на підтримку Збройних сил України. 22,4% українців приблизно однаковий обсяг своїх коштів віддали би на потреби ЗСУ та на підтримку постраждалих від війни.