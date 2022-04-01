- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Более 800 киевских бомбоубежищ подключили к интернету
В Киеве более 800 бомбоубежищ подключили ко всемирной сети интернет. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Военной администрации Киева.
По информации ведомства, в столице также возобновляют работу предприятия, учреждения, объекты сферы торговли и обслуживания.
"Военные призывают быть осмотрительными, особенно в лесопарковых зонах, на побережьях рек и озер, на дорогах. На освобожденных территориях украинские военные и подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций проводят зачистку и разминирование территорий", – говорится в сообщении.
В Военной администрации добавили, что в Киеве продолжают снабжать гуманитарной помощью социальные объекты столицы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в начале марта городские власти Киева обратились к интернет-провайдерам с предложением организовать подключение бомбоубежищ к Wi-Fi.
Ранее сообщалось, что операторы мобильной связи "Киевстар", Lifecell и Vodafone Украина предоставили своим абонентом льготы в связи с российской военной агрессией.
Перед этим Киевстар, Vodafone и lifecell полностью заблокировали доступ к своим сетям для абонентов из России и Беларуси, выполняя решения Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи.
Кроме этого, власти Киева создали гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам.
Источник фото: ua.depositphotos.com