Более 800 киевских бомбоубежищ подключили к интернету

В Киеве более 800 бомбоубежищ подключили ко всемирной сети интернет. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Военной администрации Киева.

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По информации ведомства, в столице также возобновляют работу предприятия, учреждения, объекты сферы торговли и обслуживания.

"Военные призывают быть осмотрительными, особенно в лесопарковых зонах, на побережьях рек и озер, на дорогах. На освобожденных территориях украинские военные и подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций проводят зачистку и разминирование территорий", – говорится в сообщении.

В Военной администрации добавили, что в Киеве продолжают снабжать гуманитарной помощью социальные объекты столицы.

Напомним, в начале марта городские власти Киева обратились к интернет-провайдерам с предложением организовать подключение бомбоубежищ к Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что операторы мобильной связи "Киевстар", Lifecell и Vodafone Украина предоставили своим абонентом льготы в связи с российской военной агрессией.

Перед этим Киевстар, Vodafone и lifecell полностью заблокировали доступ к своим сетям для абонентов из России и Беларуси, выполняя решения Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи.

Кроме этого, власти Киева создали гуманитарный штаб для помощи нуждающимся киевлянам.

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