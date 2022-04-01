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Понад 800 київських бомбосховищ підключили до інтернету

Понад 800 київських бомбосховищ підключили до інтернету
Фото: ua.depositphotos.com

У Києві понад 800 бомбосховищ підключили до всесвітньої мережі Інтернет. Про це у Telegram-каналі повідомляє прес-служба Військової адміністрації Києва.

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За інформацією відомства, у столиці також відновлюють роботу підприємства, установи, об'єкти сфери торгівлі та обслуговування.

"Військові закликають бути обачними, особливо в лісопаркових зонах, на узбережжях річок та озер, на дорогах. На звільнених територіях українські військові та підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій проводять зачистку та розмінування територій", – йдеться у повідомленні.

У Військовій адміністрації додали, що в Києві продовжують забезпечувати гуманітарною допомогою соціальні об'єкти столиці.

Нагадаємо, на початку березня міська влада Києва звернулася до інтернет-провайдерів із пропозицією організувати підключення бомбосховищ до Wi-Fi.

Раніше повідомлялося, що оператори мобільного зв'язку "Київстар", Lifecell та "Vodafone Україна"  надали   своїм абонентом пільги у зв'язку із російською військовою агресією.

Перед цим "Київстар", Vodafone та lifecell   повністю заблокували   доступ до своїх мереж для абонентів з Росії та Білорусі, виконуючи рішення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку.

Крім цього, влада Києва створила гуманітарний штаб для допомоги нужденним киянам.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Дмитро Нарожний