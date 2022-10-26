Илон Маск пообещал завершить сделку по приобретению Twitter до 28 октября

Миллиардер и основатель компаний Tesla и Spase-X Илон Маск пообещал завершить сделку по покупке Twitter за $44 млрд до 28 октября.

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Об этом бизнесмен заявил в ходе видеоконференции с банкирами, помогающими финансировать сделку, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что банки, предоставляющие Маску долговое финансирование на сумму 13 миллиардов долларов, завершили составление окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации, являющейся одним из последних шагов перед фактической отправкой денег Маску.

Также Bloomberg сообщает, что кредиторы во главе с Morgan Stanley готовились последние недели к финансированию.

"Но с Маском, всего несколько недель назад пытавшимся выйти из соглашения, нельзя быть уверенным ни в ничем. Эти последние события свидетельствуют о том, что он находится на завершающей стадии закрытия соглашения до установленного судом срока 28 октября", - отмечает издание.

Напомним, 25 апреля Маск сообщил, что купил Twitter за 44 миллиарда долларов, однако вскоре стало известно о прекращении сделки по покупке соцсети. Миллиардер тогда объяснил это тем, что "его аналитики не нашли эффективных путей для проверки и выявления корректного количества спам-аккаунтов в соцсети".

В Twitter назвали отказ "надуманным" и правление компании подало иск в Канцелярский суд штата Делавер против миллиардера, чтобы заставить бизнесмена завершить соглашение о покупке социальной сети.

В свою очередь, Маск подал встречный иск против Twitter. Он обвинил компанию в задержке предоставления данных для оценки количества ботов, что было важно для понимания рекламной аудитории.

Но уже в октябре миллиардер заявил, что снова готов завершить покупку Twitter.

Также после завершения соглашения по покупке социальной сети Twitter миллиардер Илон Маск намерен уволить 75% сотрудников компании. Эксперты отмечают, что это откинет Twitter на годы назад.