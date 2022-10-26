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ІТ та Телеком
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Ілон Маск пообіцяв завершити угоду щодо придбання Twitter до 28 жовтня

Ілон Маск пообіцяв завершити угоду щодо придбання Twitter до 28 жовтня

Мільярдер та засновник компаній Tesla та Spase-X Ілон Маск пообіцяв завершити придбання Twitter за $ 44 млрд до 28 жовтня.

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Про це бізнесмен заявив у ході відеоконференції з банкірами, які допомагають фінансувати угоду, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що банки, які надають Маску боргове фінансування на суму 13 мільярдів доларів, завершили складання остаточної кредитної угоди та перебувають у процесі підписання документації, що є одним із останніх кроків перед фактичною відправкою грошей Маску.

Також Bloomberg повідомляє, що кредитори на чолі з Morgan Stanley готувалися протягом останніх тижнів до фінансування.

"Але з Маском, який всього кілька тижнів тому намагався вийти з угоди, не можна бути впевненим  ні в чому. Ці останні події свідчать про те, що він знаходиться на завершальній стадії закриття угоди до встановленого судом терміну 28 жовтня", - зазначає видання.

Нагадаємо, 25 квітня Маск повідомив, що купив Twitter за 44 мільярди доларів, проте незабаром стало відомо про припинення угоди з купівлі соцмережі. Мільярдер тоді пояснив це тим, що "його аналітики не знайшли ефективних шляхів для перевірки та виявлення коректної кількості спам-акаунтів у соцмережі".

У Twitter назвали відмову "надуманою" і правління компанії подало позов до Канцелярського суду штату Делавер проти мільярдера, щоб змусити бізнесмена завершити угоду щодо купівлі соціальної мережі.

У свою чергу, Маск подав зустрічний позов проти Twitter. Він звинуватив компанію у зволіканні з наданням даних для оцінки кількості ботів, що було важливо для розуміння рекламної аудиторії.

Але вже в жовтні мільярдер заявив, що знову готовий завершити купівлю Twitter.

Також після завершення угоди з покупки соціальної мережі Twitter Маск має намір звільнити 75% співробітників компанії. Експерти зазначають, що це відкине Twitter на роки назад.

Автор:
Світлана Манько